L’Andorra vol els tres punts davant la Rapitenca

«A casa, se’ns han d’escapar els menys punts possibles, ha de ser un camp difícil per a tots els equips», sentenciava. Així mateix, també va fer autocrítica: «Quan falles els petits detalls, el més probable és que acabin en gol, però estem agafant ritme». Per altra banda, l’equip comptarà amb les baixes de Ludo que encara li queda més d’una setmana de recuperació, i amb les d’Aaron Sánchez i Miguel del Castillo. Miquel Torres entra a la convocatòria. «És una plantilla bastant jove, estem agafant ritme molt ràpidament», concloïa.

