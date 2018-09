La Seu escull el millor pa de pagès

El certamen és convocat pel Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català i té com a objectiu promoure entre els flequers i flequeres integrats a la IGP l’elaboració d'un pa de màxima qualitat. Aquesta és la cinquena edició del concurs. Els anteriors guanyadors han estat Ernest Riguetti (Riguetti Forners, Gavà), Sílvia Marqués (Pastisseria Marqués, Alfarràs), Xavier Pàmies (Forn Sistaré 1910, Reus) i Miquel Guich (Forn del Passeig, Barcelona).

El Concurs Millor Pa de Pagès Català és un acte obert al públic. El Jurat deliberarà en directe i paral·lelament hi haurà sorpreses pel públic assistent a l’acte. En acabar el concurs els convidats i assistents podran gaudir d’un còctel amb productes d’Indicació Geogràfica Protegida i Denominació d’Origen Protegida de l’Alt Urgell i Cerdanya, juntament amb d'altres productes de proximitat d’ambdues comarques. A més a més, es podran degustar els pans de pagès hauran elaborat els cinc finalistes.

El jurat de la final serà presidit per Albert Batalla (alcalde de La Seu d’Urgell), Miquel Guich (premi Millor Pa de Pagès Català 2017), Enrique Medina (director de l’àrea de Fleca de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona), Manel Serra (ex director de l’àrea de Fleca de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida) i Antoni Figuera (president del Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català).

