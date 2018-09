Els esports d'aventura confien en el turisme corporatiu

El turisme corporatiu a les empreses d'esports d'aventura i natura de la demarcació de Lleida no supera el 10% de la facturació i per tant, en aquest sector, encara, hi ha una possibilitat de creixement. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi que GLOBALleida ha realitzat amb l'objectiu de desestacionalitzar l'activitat. Amb més de 50 empreses entrevistades, majoritàriament de Madrid i Barcelona, s'han detectat les demandes del sector: flexibilitat i qualitat en els serveis contractats. Amb aquesta informació, ara, hauran de ser les empreses les que creïn paquets turístics específics i els comercialitzin a un públic, que s'ha vist, que encara desconeix el turisme actiu de les comarques de Lleida. Estructurar un producte conjunt i fer-lo atractiu és un dels reptes a desenvolupar en posteriors fases.

Josep M. Barrufet, tècnic de projectes estratègics de GLOBALleida, ha explicat que les empreses de la demarcació poden absorbir un volum màxim de grups de 80 persones.A més de Barcelona i Madrid, s'han fet entrevistes a empreses del Pais Valencià i el País Basc amb la voluntat d'arribar a un públic que encara ''ens desconeix'', ha afirmat Barrufet. Pel tècnic de projectes estratègics de GLOBALleida, l'objectiu és aconseguir que el turisme del Pirineu i Prepirineu lleidatà sigui un referent durant tot l'any i augmentar la capacitat d'atracció tant a escala nacional com internacional, ''un repte per aconseguir ser més visibles i augmentar la facturació del sector''. Les conclusions de l'estudi s'han donat a conèixer a Sort. A la presentació han assistit una vintena d'empreses del sector provinents de diferents destins turístics, com la Val d'Aran, la Noguera, l'Alt Urgell, el Solsonès o el Pallars. GLOBALleida va començar a treballar el sector del Turisme de Muntanya el 2016 desenvolupant un pla estratègic, on el principal repte identificat va ser la forta estacionalització i una oportunitat per a la captació del públic corporatiu, si s'aconseguia estructurar una oferta conjunta i concreta per aquest propòsit.