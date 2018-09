Cau una xarxa de blanqueig del narcotràfic amb tentacles a Andorra

L’Agència Tributària ha desmantellat una xarxa acusada de blanquejar 10 milions d’euros procedents del narcotràfic i amb seu a Galícia i Astúries, en el marc de l’anomenada operació Zebra. Les actuacions afecten 24 persones, incloent als responsables i els assessors de l’organització, i a 14 societats. La trama tenia tentacles a Andorra a través de la col·laboració d’alguns empleats bancaris. Es calcula que a Andorra es van blanquejar

En concret, tal com ha apuntat l’organització estatal en un comunicat enviat ahir als mitjans, després de quatre anys d’investigacions, s’han aconseguit travar més de 40 immobles, desenes de comptes bancaris per un import global de més de sis milions d’ euros, diversos vehicles d’alta gamma, joies i diners en efectiu.

Així mateix, tal com han informat fonts de l’Agència Tributària a Europa Press, els suposats delictes de contraban de tabac, delicte fiscal i blanqueig de capitals que, en el marc de l’operació, van portar a comparèixer davant el Jutjat d’Instrucció número 1 de Lugo a l’exalcalde de Ribadumia, Nené Barral, i a la seva filla, «són trames diferents d’unes mateixes actuacions».

En concret, aquesta xarxa desmantellada, des de Galícia i Astúries, va arribar a construir un entramat de societats offshore i de baixa tributació, i testaferros amb connexions a Bahames, Luxemburg i Macau, i amb la col·laboració d’empleats d’entitats bancàries d’Andorra, Suïssa i Portugal.

L’entramat utilitzava diversos mètodes de rentat de diners procedents del narcotràfic, com l’adquisició de més de 370.000 euros en números de loteria premiats.

L’operació ha estat dirigida per la titular del Jutjat d’Instrucció 1 de Lugo, Pilar de Lara, i ha comptat amb la col·laboració de les fiscalies de Ginebra, Lisboa i Andorra.

L’operació Zebra arrenca el juny del 2014, quan els investigadors de l’Agència Tributària tenen coneixement de l’existència d’una organització dedicada al tràfic de drogues dirigida per una parella --J. C. P., amb antecedents per narcotràfic, i N. I. R.–, amb domicili entre la localitat asturiana d’Oviedo i la de Lugo de Quiroga.

A l’abril de 2015 es procedeix a la detenció d’aquestes dues persones per la seva presumpta implicació en tràfic de drogues, blanqueig de capitals, delictes contra la Hisenda Pública i altres fets delictius connexos amb els anteriors, així com a la realització de vuit registres a Espanya i un a Suïssa, en domicilis dels investigats i a les seus socials dels gestors que els assessoraven.

L’NTRAMAT / A partir d’aquest moment, els investigadors de Vigilància Duanera de Galícia de l’Agència Tributària, tal com ha apuntat el mateix organisme, comencen a desentranyar l’entramat que havia anat ordint aquesta xarxa per blanquejar els diners que obtenien de les seves activitats de narcotràfic.

El principal investigat, J. C. P., ocultava el seu important patrimoni amb la col·laboració de diversos dels seus familiars i mitjançant la creació d’un entramat amb societats radicades a Espanya, Bahames i Luxemburg, i una sèrie de comptes bancaris en territoris offshore com Macau i la pròpia Bahames.

Per a la creació d’aquesta estructura, el líder de la xarxa havia comptat amb l’assessorament d’un fiduciari suís i una gestoria de la localitat de Lugo de Monforte de Lemos, a més de la col·laboració de diversos empleats d’entitats bancàries d’Andorra, Suïssa i Portugal .

Els diners de procedència il·lícita es col·locava en els comptes a l’estranger i, posteriorment la xarxa el tornava a Espanya utilitzant diverses tècniques de blanqueig per a la seva inversió en béns. De la mateixa manera, l’organització utilitzava també per al rentat el sistema de compra de números de loteria premiats, mètode d’ocultació que li va permetre blanquejar 370.000 euros de procedència igualment il·lícita.

Per part de l’autoritat judicial, s’ha ordenat de la mateixa manera el bloqueig de desenes de comptes bancàries per un saldo global de més de sis milions d’euros. A Espanya van ser intervinguts 26 comptes bancaris, dipòsits i valors, tant dels investigats com a nom de terceres persones, testaferros i societats interposades, amb un saldo conjunt de gairebé 1,7 milions d’euros. A Suïssa, s’ha bloquejat un compte bancari i obligacions per import superior als 1,9 milions; a Andorra s’han intervingut quatre comptes bancaris, valors i actius per un import de més de 1,1 milions; al que se suma també el bloqueig de comptes en altres territoris on operava la xarxa --1,2 milions d’euros a Macau i 300.000 euros tant a Portugal com a Bahames-.

Aquests bloquejos de comptes en diversos països van ser possibles gràcies a la tramitació de comissions rogatòries internacionals a Andorra, Suïssa, Portugal, Bahames i Macau. Les mesures cautelars van ser tramitades amb urgència mitjançant directa comunicació amb les unitats d’intel·ligència financera d’aquests països per evitar la desaparició dels fons. En aquests moments l’operació Zebra continua oberta i s’està analitzant la documentació rebuda a partir de les diferents comissions rogatòries lliurades pel Jutjat d’Instrucció 1 de Lugo, sota la direcció de la seu titular, Pilar de Lara.

Durant la investigació han estat travats més de 40 béns immobles situats a Oviedo, Marbella, Lugo i les localitats també de Lugo de Quiroga i Monforte, béns que es trobaven en uns casos sota la titularitat dels investigats i, en altres, a nom de diverses societats o familiars utilitzats com a testaferros.Així mateix, en el marc de l’operació Zebra han estat intervinguts al principal investigat sis vehicles d’alta gamma (un Porsche, dos Audi i tres Mercedes), valorats en més de 350.000 euros, alguns dels quals havien estat dotats d’espais ocults o caletes, disposats per ocultar tants diners com substàncies estupefaents.En els registres efectuats van ser descobertes igualment joies i diners en efectiu –més de 468.400 euros, 2.380 dòlars i 1.150 francs suízos.