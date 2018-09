Els hotelers diuen que perden diners amb les entrades del circ

Les declaracions que el ministre de Turisme, Francesc Camp, va fer ahir acusant els hotelers de no apostar pel Cirque du Soleil, no han caigut gaire bé al sector. En dos comunicats oficials que es faran públics diumenge, tant la Unió Hotelera (UHA) com l’Associació Autèntics Hotels (AHA) respondran al ministre, però aquesta tarda, la presidenta de l’AHA, Cristina Canut, afirmava a EL PERIÒDIC que si els hotelers no compren entrades per a l’espectacle de la companyia canadenca és perquè «perden diners». Segons Canut, Andorra Turisme els obliga a adquirir un nombre determinat de tiquets al mes de maig, quan encara no es tenen les previsions del juliol que és el mes en què se celebra el circ, de manera que els establiments es veuen forçats a avançar uns diners sense cap garantia de poder-los recuperar. «És molt difícil encertar i el món empresarial funciona així: si no saps que guanyaràs més del que has gastat, no t’arrisques a comprar les entrades», va explicar la presidenta. A més, va assegurar que són els hotelers qui ofereixen les entrades i no els visitants qui les reclamen. «Si algun client vol entrades, ja contactem amb un altre hotel de l’associació que sabem que en ven per demanar-li. Sempre hi ha algú a qui li sobren», va dir.

Sector fraccionat

A banda del tema purament econòmic, Canut va exposar que els hotelers també estan molestos amb Camp perquè «sembla que el ministre hagi donat a entendre que no volem fer país, i això no és veritat». El responsable de Turisme va dir que el sector estava fraccionat «entre els que creuen i aposten pel circ i els que no», una divisió que va assegurar no entendre perquè es tracta d’un «projecte consolidat». Els hotelers, però, discrepen i reconeixen que només les parròquies centrals en surten beneficiades. «El què no té cap sentit és que un hotel de Canillo ofereixi entrades per a un Cirque du Soleil que se celebra a Andorra la Vella», va opinar Canut, tot reiterant que qui vol veure l’espectacle compra les entrades abans de venir i «no s’espera a arribar a l’hotel per demanar-les». «No es tracta de fer país, és simplement un tema de vendes», va etzibar.



Amb tot això, la presidenta també va explicar que al principi es tenia la «instrucció» de liquidar les entrades només als turistes, una ordre totalment deficitària que ja fa anys els va impulsar a «acabar venent els tiquets entre el personal, als seus familiars o a clients que ni tan sols s’allotjaven a l’hotel».

Implicació del Ministeri

«El què ha de fer el Ministeri de Turisme és crear un sistema més flexible», van opinar des de l’AHA, referint-se a la venda anticipades d’entrades que Andorra Turisme ofereix prèviament al sector turístic. Des del seu punt de vista, s’hauria d’establir un mètode que permetés minimitzar el risc de pèrdua i que impedís «haver-nos de menjar les entrades que ens sobren i que hem pagat».



El sector hoteler, preocupat per Grandvalira

D'altra banda, «la setmana que ve ja serem a l’octubre i encara no sabem res de com vendrem els fortets aquest hivern». Així d’angoixada es va mostrar Canut, en referència a la polèmica que des de ja fa temps envolta el trencament de Grandvalira. «Es tracta d’un producte consolidat i associat directament a la marca Andorra. Tothom en el sector està convençut que la seva desaparició no pot ser bona», va respondre la presidenta quan se li va preguntar per les inquietuds que es desperten entre els hotelers. I és que aviat hauran de començar a planificar la temporada i la imatge que s’està transmetent a l’exterior els molesta perquè «si no saps com es mou tot el que hi ha al darrera, no ho entens». A més, malgrat reconèixer que es tracta d’una empresa privada, considera que el Govern hauria d’intervenir, ja que els «interessos són prou importants com per deixar-la morir». Així i tot, assegura que els clients no estan preocupats i saben que «passi el que passi» podran esquiar.