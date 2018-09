Els castellers ajudaran a aprendre la llengua catalana des de la colla

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va presentar ahir la nova campanya per fomentar el projecte de voluntaris per la llengua i va anunciar que en aquesta edició el Voluntariat per la llengua compta amb una col·laboració especial dels Castellers d’Andorra, de manera que els participants del projecte es podran integrar a la colla castellera. L’associació té el català com a llengua vehicular i a més ofereix un teixit social que també facilita l’adaptació al país.



Amb el lema No te’l guardis, la campanya d’aquest any vol sensibilitzar els no-catalanoparlants de la importància d’aprendre i utilitzar el català. Alhora es convida els parlants a implicar-se en aquest projecte d’acolliment i socialització. Aquesta és la 14a temporada del Voluntariat per la llengua, i un cop més està adreçada a captar voluntaris i aprenents. Actualment hi ha 58 parelles actives al projecte, i amb la nova campanya es vol aconseguir encara més participació. El projecte de Voluntariat per la llengua es va crear fa 13 anys i des d’aleshores hi ha participat més de 1.500 persones. El projecte s’ha reforçat amb visites guiades als museus o exposicions i altres opcions gratuïtes d’oci en català.