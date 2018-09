Els menors també són víctimes directes de la violència de gènere

En l’ideari col·lectiu, les principals víctimes de la violència de gènere són les dones. Tanmateix, si tenen fills i conviuen amb el maltractador, aquests esdevenen també víctimes. «Els menors s’assabenten de tot, ho escolten tot i ho viuen», va explicar la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, qui va afirmar que en els darrers anys el Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) ha treballat perquè es reconegui als infants víctimes directes de violència masclista.



«Entre els símptomes que pateixen trobem tristesa extrema, depressió, reproducció de patrons, que poden acabar reproduint les conductes del pare cap a la mare, o sobreprotecció a la mare», va afirmar Porras, en casos de menors que no vulguin anar a l’escola o quedar amb els amics per protegir-la de la violència del seu pare. Donat que les conseqüències són infinites, el SAVVG compta amb una psicòloga materno-infantil per treballar, no només tots els traumes que pugui tenir l’infant, sinó també la relació entre mare i fill que, segons Mireia Porras, «queda molt tocada». Per una banda, a la mare se li ofereixen els estris necessaris per empoderar-la en el seu paper de progenitora, amb l’infant treballa totes les conseqüències que puguin derivar de la situació de violència i, per últim, a ambdós se’ls donen pautes per «reconstruir la relació» i que sigui «sana i maca, i no des de la violència».

Conductes patriarcals

Des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials, va informar l’ANA, també es treballa perquè els nens i nenes no adoptin les conductes que s’imposen des de la societat patriarcal en què convivim, que Porras va definir com el lideratge dels homes envers les dones en qualsevol àmbit de la vida. «Hi ha moltes coses [en la societat] que fan mal, que augmenten aquesta violència o perpetuen aquestes conductes masclistes i de violència de gènere», va argumentar la cap d’àrea.