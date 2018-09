Martí ofereix el seu últim discurs a l’assemblea de l’ONU

Toni Martí va fer aquesta tarda el seu últim discurs com a cap de Govern a l’Assemblea General de les Nacions Unides. En la seva intervenció, va refermar el compromís d’Andorra per assolir una societat global, justa i solidària, tot evocant que enguany se celebra el 25è aniversari de l’ingrés del Principat a l’ONU. «El 1993 era un temps d’esperança; mai el món havia tingut tantes democràcies com aleshores i els drets humans es consolidaven», va explicar el cap per tot seguit afirmar que «bona part d’aquelles esperances ara s’han desdibuixat». En aquest sentit, Martí va lamentar l’auge del populisme i la tecnocràcia i va convidar les Nacions Unides a ser més inclusives i a centrar-se en els problemes reals de les persones.

Agenda 2030

Un altre compromís que va destacar el cap de Govern davant els seus homòlegs mundials va ser l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i per això va recordar que Andorra va ser el primer país a presentar un Informe Nacional Voluntari d’avaluació al respecte. Martí considera que es tracta d’«objectius realistes i em sap greu que altres països s’hagin desmarcat perquè és un tema que afecta a tot el món». Respecte a les mesures impulsades des de l’Executiu en la lluita contra el canvi climàtic, va assegurar que la societat andorrana s’identifica de manera transversal i va insistir que la comunitat internacional ha de complir amb els conscensos i compromisos signats a París el 2015.

Feina ben feta

En declaracions telefòniques a EL PERIÒDIC, el cap de Govern també va desvelar que aquests sis anys en els quals ha assistit a l’Assemblea de les Nacions Unides han servit per conèixer mandataris internacionals i «consolidar contactes». El balanç global és molt positiu i gràcies a la feina ben feta en aquesta mena de trobades, va dir, s’han aconseguit grans fites i «una bona prova és la candidatura del país per acollir la Cimera Iberoamericana el 2020».

D’altra banda, Martí va lamentar que en 70 anys només quatre dones hagin estat presidentes de l’Assemblea i es va mostrar disposat a seguir lluitant per la igualtat de gènere.