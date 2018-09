Martí nega que l’acord amb la UE estigui «encallat»

El cap de Govern, Toni Martí, va fer ahir des de Nova York una crida a la calma, respecte a la polèmica sorgida arran de les declaracions del president d’SDP, Jaume Bartumeu, que assegurava que les negociacions d’associació amb la UE estan encallades per la imposició d’Espanya que Andorra pagui un subsidi d’atur als espanyols que retornin al seu país després d’haver treballat al Principat. Martí va negar cap encallament i va assegurar que s’està seguint el calendari fixat. «Critico les ganes d’alarmisme. Tots sabem que serà un procés complex però nosaltres no farem res en contra dels interessos d’Andorra», va declarar, alhora que recordava l’èxit que va suposar l’assoliment de l’acord per a la lliure circulació de mercaderies «que també va tenir moments de tot». A més, va informar que aviat l’Executiu viatjarà a Brussel·les per mostrar «les propostes andorranes i escoltar les contrapropostes europees» i a partir d’aquí s’iniciarà una negociació que satisfaci ambdues parts.



Lluny de mostrar-se preocupat, el cap de Govern va afirmar que actualment Mònaco i San Marino es troben en la mateixa situació que Andorra i tots tres països coincideixen en seguir el ritme establert amb els negociadors europeus. En una trobada amb els respectius ministres d’Afers Exteriors i la ministra Ubach, l’intercanvi d’opinions va ser molt fructífer i, per tant, «tot segueix el seu camí».



Martí, però, va reconèixer, una vegada més, que serà molt difícil que l’actual Executiu tanqui més acords importants abans de les eleccions generals.