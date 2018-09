Un any de presó condicional per a l’excònsol de Suïssa

El Tribunal de Corts ahir va condemnar l’excònsol honorari de Suïssa i també director del grup hoteler dels germans Cierco, Eric Auderset, a dotze mesos de presó condicional per un delicte major agreujat de corrupció. El tribunal de primera instància, però, el va absoldre del delicte major de tràfic d’influències de què també l’havia acusat la Fiscalia, a més d’alliberar-lo de tota responsabilitat civil.



Els fets es remunten a l’any 2016, quan l’excònsol va intentar pressionar l’aleshores ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, perquè l’Executiu retirés l’acusació contra els germans Cierco –màxims accionistes de BPA– en l’afer de l’entitat bancària intervinguda un any abans. El 26 de juliol, just el dia abans que els Cierco acudissin a declarar com a inculpats, Auderset va trucar a Saboya per expressar-li la preocupació que es vivia a l’empresa que ell mateix dirigia com a conseqüència de la imputació dels seus propietaris. Segons va indicar-li l’excònsol en la reunió que van celebrar aquell mateix dia, els Cierco tenien l’opció de revelar en la seva declaració una informació que podia perjudicar Andorra.



Per això, el processat va demanar a Saboya de trobar una solució en creure que era el Govern i no la Fiscalia qui acusava els seus responsables. A posteriori, va enviar un seguit de missatges per Whatsapp al ministre en què li demanava la desimputació dels Cierco i la suspensió de la seva declaració. Com que finalment aquesta va quedar posposada, el director del grup hoteler va entendre que havia estat fruit de la seva proposta, però en realitat l’aplaçament havia estat conseqüència del canvi d’advocat dels màxims accionistes en l’últim moment. El tribunal de primera instància va considerar aquests fets constitutius d’un delicte de corrupció. Tot i així, va descartar el de tràfic d’influències en avalar la versió d’Auderset, que durant el judici sempre va sostenir que havia actuat a títol personal i sense el coneixement dels seus responsables, mai com a cònsol honorari de Suïssa.