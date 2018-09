Sant Julià mostra el seu passat medieval

Una nova edició de la Vila medieval s'ha iniciat avui als carrers de Sant Julià. L’esdeveniment, com ja és habitual, s’estendrà al llarg de tot el cap de setmana i comptarà amb més de 60 parades, de les quals la meitat són andorranes, ajudant així a donar força a la parròquia. La inauguració oficial de l’acte va anar a càrrec del cònsol menor, Julià Call, que seguint el protocol, va tallar la tradicional cinta davant els mitjans de comunicació. El cònsol es va mostrar orgullós de la participació que va tenir aquesta primera jornada i va desitjar que «que tothom estigui interessat en baixar a Sant Julià i doni un tomb per aquí».



D’altra banda, també hi va ser present el conseller de Cultura, Josep Roig, que gaudirà de la seva tercera Vila medieval com a conseller. Roig va destacar que l’objectiu principal d’aquest esdeveniment és «donar vida a la parròquia» Un dels actes que el conseller espera que tingui més afluència de públic és la celebració del 30è aniversari d’Històries i llegendes d’Andorra, basat en un espectacle de llums i tres dimensions que es va celebrar tant ahir com avui a les 21.30 hores. A més, Roig va afirmar que han portat diverses atraccions que es podran veure al llarg del cap de setmana i «es duran a terme recreacions de diferents moments en la vida d’aquesta època com la coronació d’un cavaller o un judici medieval», informa l’ANA.