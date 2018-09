Naturlandia retira la sol·licitud per obrir el Tobotronc de nit

Naturlandia ha retirat la sol·licitud del permís que necessitava per poder mantenir el Tobotronc obert durant els vespres d’hivern. Així va confirmar-ho ahir el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, a aquest rotatiu. El Comú de Sant Julià de Lòria havia presentat la sol·licitud al juliol i al mes següent el Departament de Transports va emetre un informe negatiu en relació amb la demanda perquè els documents presentats no detallaven la informació sobre com garantir la seguretat de l’atracció.

L’Executiu havia fet un informe negatiu a l’agost perquè els documents presentats eren incomplets

El cònsol menor de la parròquia laurediana, Julià Call, en el marc de la inauguració de la Vila Medieval, va deixar ben clar que «no ens girarem d’esquena i tirarem pel nostre costat, sense l’autorització del Govern, perquè podria ser que hi haguessin errades amb la seguretat». Tot i així, com ja van apuntar des del ministeri competent i després va confirmar Call, el comú lauredià no descarta tornar a presentar la sol·licitud més endavant per engegar el projecte de nou, però aquesta vegada amb tota la informació necessària. El quid de la qüestió són les mesures de seguretat addicionals que cal incorporar perquè el Tobotronc pugui operar durant la nit. Encara que el parc lúdic ja havia aplicat aquesta ampliació horària durant l’estiu, entre dos quarts de vuit i dos quarts de deu del vespre, cal tenir en compte que a l’hivern a aquesta mateixa franja horària ja és fosc.

El cònsol menor de Sant Julià assegura que la corporació no tirarà pel dret perquè està en joc la seguretat

Saboya va remarcar que és imprescindible aplicar unes mesures especials per tal de garantir la seguretat del giny quan funcioni sense llum natural, i més tenint en compte els accidents que ha protagonitzat i que més d’una vegada han acabat amb una denúncia a la justícia. Per això, des del Departament de Transports reclamaven una informació més detallada en aquest sentit. De fet, el ministre d’Economia va mostrar-se molest amb el conseller lauredià de Cultura, Josep Roig, per vincular la denegació del permís a una decisió política. «Vol treure rèdit polític a una qüestió que és únicament tècnica; està faltant el respecte als tècnics del departament», va apuntar Saboya tot recomanant al conseller que «abans d’acusar el Govern i els professionals parli amb els responsables de Naturlandia i els pregunti pels buits de l’informe presentat» i que també reculli l’opinió dels companys de govern. Saboya va dir no entendre que es vulgui muntar «una teoria del complot polític» per un tema merament tècnic.

El parc d’atraccions no només va prescindir de detallar les mesures de seguretat en els documents que va adjuntar a la sol·licitud, sinó que abans de rebre cap resposta del Govern ja havia tirat pel dret i havia comprat els dispositius lluminosos que caldria instal·lar a l’atracció, una inversió a la qual hauria destinat al voltant de 50.000 euros.

L’etern debat de la seguretat

Les mesures de seguretat al Tobotronc ja havien estat objecte de debat abans que es realitzés aquesta proposta. Una sentència del Tribunal Superior del maig d’enguany condemnava el parc d’atraccions a indemnitzar una menor que havia patit un accident al giny l’agost del 2011. En aquest cas, la justícia va especificar que «l’accident s’hagués pogut evitar amb l’adopció d’altres mecanismes de seguretat, per exemple un sistema de retenció més eficaç que un simple cinturó.

Roig creu que el Govern «no actua en clau nacional»

«Jo tinc la sensació de boicot des de fa molt de temps i per això reivindico més atenció per a la meva parròquia», va rebatre el conseller lauredià de Cultura, Josep Roig, les acusacions dels ministres Francesc Camp i Gilbert Saboya. Des del seu punt de vista, «el Govern estaria actuant en clau nacional i visió de país si executés projectes com els de la rotonda del Punt de Trobada, la desviació de la circulació o el permís per ampliar l’horari del Tobotronc». Roig, que considera que la seva opinió és representativa de bona part de la corporació –tant la majoria com la minoria– i del conjunt de la ciutadania, va remarcar que «si Saboya l’havia acusat d’electoralista era perquè no tenia massa més arguments». Pel que fa a la resposta de Camp, que va recordar que La Vuelta havia tingut com a meta d’arribada la parròquia laurediana en les dues jornades que es van disputar al país, el conseller de Cultura va indicar que «els ciutadans no en perceben l’impacte econòmic».