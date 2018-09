El Mundial de BTT ja té data oficial

El Mundial de mountain bike que se celebrarà a Vallornd l’any 2024 serà del 28 d’agost a l’1 de setembre, com estava previst. Aquestes dates, diferents de quan se celebra una prova de la Copa del Món, coincideixen amb el final de la temporada de ciclisme de muntanya.

Per altra banda, els pròxims dies 6 i 7 de juliol, Vallnord tornarà a acollir una prova de la Copa del Món de cross-country, descens i XCC short track. Pel que fa a l’any següent, les proves se celebraran el 20 i 21 de juny, un poc abans atès que ens trobarem en l’any olímpic.

En aquest sentit, també hi ha una voluntat de demanar ser seu de la Copa del Món durant les tres pròximes edicions, com ja s’havia anunciat amb anterioritat. Aquest anunci arriba després que la UCI anunciés ahir que Andorra seria seu del Mundial el 2024 i que el Comú de la Massana aprovés el divendres de la setmana passada una partida de 500.000 euros per aquest esdeveniment. D’aquesta manera, Andorra es converteix en un referent per a la Unió Ciclista Internacional.