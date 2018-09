L’Andorra HC s’enfronta al poderós filial de l’Igualada

L’Andorra HC de Roger Corral rep avui a les 20 hores a l’equip filial de l’Igualada HC. Sens dubte, es presenta com un partit «molt complicat», segons l’entrenador tricolor. «Té jugadors jovers i sèniors dels clubs del voltant, que encara estan en edat de fer el salt i que estan apostant per la base», revelava. «Hem d’intentar guanyar si o si però tenim molt bones sensacions tot i només haver sumat un punt», assegurava.

Per tant, s’ha d’evitar que passi com en el darrer partit en el qual «petits errors ens van condemnar». «Esperem que la primera victòria arribi aviat», desitjava. «L’equip es troba amb confiança, ganes de treballar i evolucionar, que és el que no vam poder fer la temporada passada», manifestava. «L’any passat no podíem entrenar i les condicions eren bastant dolentes, ara els jugadors volen tenir un sistema de joc ofensiu i defensiu i, per tant, els resultats arribaran», concloïa.