La FIS valora positivament el treball de preparació fet per les Finals de la Copa del Món

La delegació andorrana organitzadora de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí 2019 de Grandvalira va presentar ahir davant la FIS l’evolució de les obres i l’estat dels preparatius de l’esdeveniment, amb una rebuda molt positiva per part de la federació internacional. La rebuda ha estat molt satisfactòria, per la qual cosa la delegació andorrana ha estat felicitada per la feina feta. Aquesta estava formada per Pepi Pintat i Carles Visa de la FAE, el metge Bernat Escoda i Conrad Blanch, David Hidalgo i Jordi Pujol de Grandvalira. També va assistir Nadal Antor, de la Copa del Món de Quilòmetre Llançat.

Aquesta es va reunir amb el president de la FIS, Gian Franco Kasper, per infirmar-lo de les obres de Soldeu això com per mostrar-li l’interès d’Andorra per continuar en el panorama internacional de l’esquí. També s’ha renovat el conveni de col·laboració entre les federacions de França, Espanya i Andorra.