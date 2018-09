Stevic dona la primera victòria de la temporada al MoraBanc (76-74)

El MoraBanc ha sumat avui la primera victòria de la temporada en un final d’infart en el qual els del Principat han brillat per la seva labor defensiva. Oliver Stevic ha estat l’encarregat d’aconseguir dos punts d’or en el darrer minut en el qual el Múrcia també ha tingut la possibilitat d’anotar. Just però suficient.

El partit començava amb una cistella d’Ovie Soko, era la primera que rebia el Poliesportiu d’Andorra. Després Usphaw igualava i començava un primer temps en el qual els d’Ibon Navarro no estaven al 100%. Tota l’estona d’aquest temps va ser un estira-i-arronsa, el MoraBanc mostrava una versió seva renovada, intentant fer un bon joc interior i aconseguint fer bones penetracions. Però no era el que Ibon Navarro volia. En el joc exterior, era Andrew Albicy qui dirigia el partit. Al final del temps, Dylan Ennis feia una molt bona feina, demostrant perquè se l’ha fitxat i les seves característiques tan polivalents. Al final el resultat era de 22 a 24.

El segon quart ha estat brillant. Amb un ritme alt del MoraBanc i uns grans triples d’Ennis i de Rafa Luz. A partir d’aquí, tot ha estat picar pedra i anar construint una victòria amb un parcial de 12 a 0 que venia com anell al dit. Il·lusionant i treballant, aconseguien uns avantatges ja per somiar el millor pel partit i per a la temporada. Tot i això, l’UCAM Múrcia es posava les piles i intentava reduir les distàncies, de la mà de Marcos Delía. Al final de la primera part, el resultat era de 43 a 35, havent fet una absoluta exhibició en defensa i millorant notablement en el rebot ofensiu. En aquest cas, tot i que l’encert no era el millor, no passava res, perquè els tricolor van ser forts darrere. Malgrat aquest resultat, encara quedava mitja part per endavant i molta feina a fer. L’equip no podia confiar-se i li tocava treballar de valent.

El segon temps s'ha iniciat amb un triple enorme d’Albicy després d’un de Milton Doyle. El Múrcia estava posant tots els esforços per apropar-se al marcador i mentrestant el MoraBanc baixava la seva intensitat.

Però els mals minuts duraven poc i de sobte era Vitali qui revitalitzava el MoraBanc amb dos triples sensacionals que donaven als locals un nou avantatge de 10 punts. Tot i això, Askia Booker, que al final del matx ha anotat 23 puntas, es convertia en la tortura del MoraBanc. Finalment, el resultat en el tercer quart era de 60 a 58.

Amb un Poliesportiu vibrant, els tricolor havien de començar quasi de nou per emportar-se la victòria. El partit estava molt igualat i l’avantatge del MoraBanc era mínima. Quan faltaven cinc minuts era Delía qui aconseguia empatar però Shayne Whittington sumava uns punts molt importants. A partir d’aquí, s’havia de guanyar en les petites diferències. Llavors Whittington apareixia fent un gran paper i firmava un avantatge de sis punts. En uns darrers minuts d’infart era Stevic qui anotava. Per contra, quan faltaven dos segons pel final, Booker fallava un triple des dels 10 metres que haguessin donat la volta al marcador.

Ibon Navarro: «Hem guanyat el rebot»

El somriure d’Ibon Navarro a la sala de premsa era immens: «Hem d’estar contents perquè hem guanyat un partit molt complicat amb un esperit competitiu molt alt». Tot i això, va destacar que encara «s’ha de millorar molt» i que «podem jugar molt millor». Per altra banda, va celebrar que «tot i perdre la valoració hem guanyat el rebot», «amb problemes en atac també som capaços de competir», considerava. «Dominar el rebot ens ha donat opcions de guanyar perquè no hem tingut un bon encert en el tir, també cal dir que han anotat molt fàcilment en el camp obert», explicava. «Ens imaginàvem un final així perquè sabem que són molt competitius», concloïa.