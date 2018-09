La UHA reitera el seu suport al circ

La Unió Hotelera (UHA) va emetre ahir un comunicat en el que informa que «no comparteix les declaracions» del ministre de Turisme, Francesc Camp, en les que acusava el sector hoteler de la manca d’implicació en la venda d’entrades del Cirque du Soleil.



En aquest sentit, la UHA desmenteix el ministre i diu estar «totalment d’acord amb el projecte de portar un referent mundial com ho és el Cirque du Soleil al Principat cada estiu». A més, assegura que es fan «molts esforços», per aconseguir vendre les entrades des de les recepcions dels establiments, una afirmació que Camp va posar en dubte i, precisament, demanava als hotelers «més esforç».



Segons el comunicat, la implicació del sector depèn en gran mesura de la comunicació rebuda per l’entitat organitzadora i de la gestió per comercialitzar les entrades mitjançant els hotels, dos factors que «influeixen directament en les decisions dels hotelers a l’hora de comprar entrades». Per aquest motiu, des de la UHA sol·liciten una reunió amb el ministre per poder «solucionar els problemes que hem tingut i millorar la venda d’entrades de cara a l’any vinent».

Llistat de queixes

D’altra banda, la UHA també va informar que s’està elaborant un llistat per recopilar totes les queixes que han rebut per part dels associats pel fet que els hotels disposaven d’entrades amb una visibilitat poc privilegiada. Tal com expliquen, els dies anteriors a una funció (o fins i tot el mateix dia) es podien trobar tiquets a la pàgina web de venda directa, que permetia als espectadors escollir la seva ubicació a la graderia, el que explicaria «l’augment del 14% de les vendes directes» en deteniment dels hotels.

Implicació d’altres sectors

Els hotelers també recorden que comprar o no entrades pel Cirque du Soleil és una decisió de «caràcter empresarial», en la qual depèn únicament la casuística de cada establiment. Tot i així, assenyalen que «la majoria d’hotels creuen» en el circ, encara que no comprin entrades.

D’altra banda, els hotelers també recriminen a Camp que només els hagi acusat a ells, quan creuen que també s’hauria d’implicar a la resta d’allotjaments que formen el sector turístic. Per justificar-ho, recorden que l’ocupació hotelera ha caigut un 11%, mentre que en «apartaments d’ús turístic ha augmentat molt considerablement».



Amb tot, el comunicat reitera el suport de la UHA al Cirque du Soleil i assegura que sempre «ha fet tot el que estava a les seves mans perquè fos un èxit».