Cardelús acaba vuitè a Xerès i ja pensa en Tailàndia

Xavi Cardelús s'ha classificat avui en vuitena posició a la cursa del Campionat Europeu de Moto2 que es disputava a Xerès.

El pilot andorrà, que ocupava la novena posició a la graella de sortida, ha fet una bona sortida i al llarg de la primera volta ha ocupat la sisena posició per quedar-se ubicat en el grup que estava lluitant per aquest lloc. Després, Cardelús ha cedit alguns metres a la part final de la prova que no li han permès millorar a les últimes voltes. La causa ha estat física, ja que se li han carregat els avantbraços i això no li permetia pilotar amb la mateixa precisió.

«La cursa d’avui ha estat bona, sobretot pel fet d’haver estat lluitant al llarg de la major part de la prova per la sisena posició i haver marcat una volta ràpida molt propera a la que vaig fer als entrenaments», comentava. «El problema físic que he tingut a les últimes voltes ha determinat el resultat final perquè tenia els avantbraços molt carregats i perdia força i precisió», aclaria. «Aquesta circumstància ha fet que em faltés una mica per poder plantar cara als dos pilots que em precedien, Brenner i Zaccone, i m’he hagut de conformar amb el vuitè lloc que no acaba de ser la posició que volia aconseguir però, analitzada globalment, amb la feina feta als entrenaments, crec que és positiva», destacava.

Cansament acumulat

«Ara mateix estic corrent cada cap de setmana entre les curses del Mundial i l’europeu i això passa factura. Sense aquest problema físic podia haver estat al top cinc, ja que els rivals amb els quals he estat lluitant al llarg de tota la cursa, han acabat a un segon i escaig de la cinquena posició», concloïa.

Xavi Cardelús es traslladarà a principis de setmana a Tailàndia per disputar amb l’equip Snipers el Gran Premi corresponent al Campionat del Món de Moto2. Aquesta serà la seva segona cursa amb la formació italiana amb la qual està disputant la recta final del Mundial en el lloc de Romano Fenati.