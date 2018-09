Vinyes i Mercader recuperen la categoria N5

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R+N5) van tornar a donar la seva millor versió en la disputa del 42è Ral·li Villa de Llanes aquest dissabte. L’equip de Suzuki Motor Ibèrica va completar la segona cita asturiana de la temporada del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’Asfalt 2018 guanyant la categoria N5 i sent quart de la classificació absoluta, per darrere de les mecàniques R5, que disposen de les millors prestacions. La climatologia, una de les possibles adversitats més temudes pels equips en terres asturianes, no va tenir conseqüències en el desenvolupament de la competició.

«Estic molt content pel resultat aconseguit a Llanes, és evident que aquest ral·li segueix sent un talismà per a nosaltres. A més, també ens deixa un excel·lent sabor de boca la manera com s’ha desenvolupat tot el cap de setmana», comentava Vinyes.