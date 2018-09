Gili vol “aclariments” sobre les polítiques de salut sexual

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili tramitarà aquest dilluns una pregunta oral sobre les polítiques en matèria de salut sexual i reproductiva que impulsa Govern. D’aquesta forma, l’Executiu haurà de respondre en la sessió de control prevista per dimarts al Consell General. En concret, la parlamentària, que considera important poder “aprofundir encara més en el debat”, vol “aclariments” sobre quins recursos existeixen perquè les dones que han de ser sotmeses a un procediment d’avortament “estiguin degudament acompanyades” i, d’aquesta forma, poder conèixer quina és exactament la realitat.

En l’escrit que es tramitarà aquest dilluns a Sindicatura, a temps perquè la pregunta sigui part dimarts de l’ordre del dia de la sessió de control, Gili recorda, per una banda, “les respostes formulades des del Govern a les preguntes escrites formulades en relació a la política sobre salut sexual i reproductiva”, fetes públiques tot just la setmana passada. Per l’altra, també posa en relleu “les declaracions efectuades a un mitjà de comunicació pel ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, en què assegura que hi ha una xarxa de recursos preparada per acompanyar les dones que hagin de ser sotmeses a un procediment d’avortament”.

Davant d’aquests dos punts, Gili demana al Govern que expliqui “quina és la xarxa de recursos socials, sanitaris i de més tipus que fan possible que una dona estigui degudament acompanyada en cas de necessitar procedir a un avortament i com funciona aquesta xarxa”.

La parlamentària ha recordat que ara fa unes setmanes “vam fer unes preguntes escrites” sobre la qüestió i ha apuntat que “ara volem aprofundir més en el tema i en el debat”. A banda, un altre objectiu de les preguntes orals de cara a la sessió de control és que “Govern ens acabi d’aclarir una sèrie de coses que no ens han quedat prou clares”.