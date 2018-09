La Policia constata una disminució de furts en habitatges

El nombre de furts amb força a habitatges «va a la baixa» aquest any. Així ho van exposar des de la Policia, i també ho constaten les dades de denúncies que arriben per part de la ciutadania.



Durant el primer semestre d’aquest any es van tramitar set denúncies, quan en el mateix període de l’any passat van ser més del doble, 17, i fa dos anys, 14. Pel que fa a dades del segon semestre, l’any passat van ser 14 i fa dos 21. Des del Cos de Policia asseguren que els furts a habitatges són poc habituals al país i que, estadísticament, són molt inferiors als de països veïns.



Amb tot, el motiu d’aquesta disminució, apunten des del Cos, és en part pel reforç que s’ha fet dins les patrulles uniformades i per l’arribada de 33 policies aquest any –als que s’hi sumaran properament 13 efectius més.



Bandes organitzades

D’altra banda, també hi ha el fet que aquesta tipologia de furts on hi ha força o escalament per accedir a l’habitatge es generen el que la Policia anomena «onades», és a dir, diversos incidents en un període curt de temps, generalment per l’entrada al país d’algun grup organitzat i professionalitzat. Són bandes que en general entren i surten del país i van cometent furts amb força per treure el botí d’Andorra. Acostumen a ser xarxes de l’est d’Europa tot i que també han vingut bandes d’altres zones. Així mateix, asseguren fonts policials, és molt poc habitual que aquesta tipologia de delictes els cometin ciutadans residents al país.



Pel que fa al modus operandi per accedir als habitatges, aquestes bandes porten eines per foradar finestres o portes i, un cop entren, busquen sobretot joies i diners.



Precisament a mitjans de setembre va celebrar-se una vista oral al Tribunal de Corts per una onada de robatoris produïts durant l’estiu de l’any passat a cinc xalets d’Andorra la Vella i l’Aldosa de la Massana. Són tres homes, tots de nacionalitat xilena.





El 90%, detinguts

Així mateix, informen des del Cos, en general tot i que l’estiu és un període actiu, la majoria dels furts es cometen a l’hivern i en períodes de ponts. En els darrers anys la taxa d’identificació i detenció d’autors de delictes a habitatges és «superior al 90%». La problemàtica, per tant, denuncien els agents, no és tant localitzar als lladres.



Una escala superior als furts amb força són els robatoris, en què es produeix violència o intimidació a les persones que es troben dins l’immoble, informa l’ANA.