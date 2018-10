Cicland tanca el primer mes de pagament amb 40 altes

L’1 de setembre Cicland va deixar de ser gratuït després de gairebé dos mesos de prova. Si quan es va engegar el projecte hi havia 86 usuaris registrats, quan es va convertir de pagament la xifra es va veure immediatament reduïda a 18, i avui, que tot just fa un mes que el servei de bicicletes compartides funciona de manera oficial, hi ha 58. «En el primer mes hem tingut 40 altes, el què és una dada positiva», va explicar el gerent de l’empresa Erik Fraissinet. Malgrat l’evident davallada, des de Cicland són optimistes i es mostren convençuts que remuntaran aviat. «És normal, durant els mesos de prova la gent ho volia conèixer i, al ser estiu, hi havia més turistes», va justificar Fraissinet, per tot seguit afegir que els números no li preocupen. «No tenim marcat cap objectiu quant a nombre d’usuaris». Respecte a les queixes que han generat els elevats preus de les tarifes, des de Cicland, «de moment» no es plantegen rebaixar-los, ja que un estudi realitzat prèviament al llançament del servei mostrava que «la població estava disposada a pagar això», és a dir, 76,5 euros pel forfet anual, 30 per 25 usos o 3 euros per 30 minuts.



Quant a la funcionalitat del servei, Fraissinet va explicar que els moments més demandats són a primera hora del matí i a l’hora de dinar, quan la gent va o torna de la feina, i al vespre, quan ja no hi ha servei públic d’autobús. La afluència es concentra, bàsicament, a les parròquies centrals per a trajectes de menys de 30 minuts.