La CEA vol que l’acord amb la UE prevegi el desenclavament del país

La CEA vol que l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) prevegi el desenclavament d’Andorra. «Si perdem per un costat, volem guanyar per l’altre, i la compensació no ha de limitar-se als períodes transitoris; nosaltres volem guanyar en el desenclavament i la millora de les comunicacions», va remarcar el nou president de la CEA, Gerard Cadena, en una entrevista a EL PERIÒDIC. Tot i reconèixer que accedir al mercat europeu també és important, el responsable de la patronal va insistir que «el Principat és una illa dins d’Europa i que, per tant, és fonamental millorar-ne les comunicacions, sigui per mitjà de carreteres, una línia ferroviària o un aeroport».

De tota manera, Cadena va indicar que ja s’havia traslladat aquesta demanda al cap negociador de l’acord d’associació amb Andorra, Mònaco i San Marino i que s’havia obtingut una resposta negativa. «Els negociadors europeus diuen que només s’estan tractant temes econòmics i que una qüestió com el desenclavament s’ha de negociar amb els països veïns perquè ells són els afectats», va explicar el president de la CEA. Tot i que des de la UE insisteixen que a través de l’acord el Principat podrà accedir a tot el mercat europeu –de 500 milions de persones–, Cadena va sostenir que «s’ha d’intentar posar sobre la taula aquest desavantatge que tenim respecte a la resta de països europeus, i també de Mònaco i San Marino, ja que la seva situació és millor perquè tenen mar i més possibilitats d’obertura».

Més implicació dels empresaris

Més enllà d’aquesta demanda específica, des de la patronal consideren que els empresaris han de tenir més protagonisme en les negociacions amb la UE. «Fins ara, quan hi ha hagut una reunió amb la UE, el Govern simplement ens ha informat de què els han proposat i quina ha estat la seva resposta, però nosaltres demanem establir uns mecanismes que ens permetin estar més informats i poder actuar de transmissors amb els empresaris», va reivindicar Cadena. La CEA, juntament amb la Cambra de Comerç i l’EFA, recentment ha fet arribar una carta al cap de Govern per reclamar més informació i una relació més fluïda entre l’Executiu i l’empresariat de cara a aquestes negociacions.

De fet, la patronal creu que és molt important poder estudiar els avantatges i desavantatges de l’acord per sectors econòmics per tal de veure què els pot aportar i com els pot perjudicar. Per això, proposa no aturar les converses, però sí alentir-les per guanyar temps en aquest sentit. «Volem accedir a tota la informació per poder veure la projecció de l’acord i aconsellar les empreses, ja que canviarà absolutament tot el sistema de fer negoci», va concretar Cadena tot recordant que l’economia andorrana és «molt fràgil». «Quan sortim de les nostres fronteres, estem a la UE, per tant, hem d’arribar a un acord per sobreviure, però busquem el millor acord possible», va sentenciar el nou president de la CEA.

Suport a l'aeroport i la connexió ferroviària

La CEA creu que per desenclavar el Principat cal plantejar-se projectes d’obertura com la instal·lació d’un aeroport en territori andorrà o l’establiment d’una connexió ferroviària, tot sumant-se a les ja conegudes propostes de la Cambra de Comerç. Pel que fa al tren, el president de la patronal descarta la connexió per Espanya però avala l’opció d’allargar la línia que ja arriba a l’Ospitalet, a pocs metres de la frontera andorrana, encara que la Cambra estaria estudiant altres opcions per Porta. Si tirés endavant la proposta, Cadena ja va matisar que també es contemplaria ampliar la freqüència de trens.

La patronal veu amb bons ulls un aeroport dins d’Andorra. «Potser on abans no era possible construir una infraestructura aeroportuària ara sí que ho és gràcies els nous avions», va considerar Cadena tot insistint que «val la pena treballar-ho si és factible tècnicament i assumible econòmicament». Paral·lelament, la CEA també vol millorar la xarxa viària del Principat. Per això, la comissió d’Infraestructures que es troba en vies de constitució estudiarà la recuperació d’antics projectes com un túnel per unir Andorra amb la Cerdanya. «S’han de posar sobre la taula les màximes possibilitats per obrir el país», va manifestar.