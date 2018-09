Torna la Festa del Cinema amb totes les pel·lícules a 2,90 euros

Cinemes illa Carlemany torna a sumar-se aquest mes d’octubre a una nova edició de la Festa del Cinema, que tindrà lloc entre avui i dimecres. Durant aquests tres dies totes les pel·lícules de la cartellera es podran veure per 2,90 euros.



Per poder accedir a aquest descompte, les persones interessades han d’haver-se acreditat prèviament al lloc web oficial (www.fiestadelcine.com). Els menors de 14 i els majors de 60 anys no necessitaran acreditar-se.



Cinemes illa Carlemany es va adherir l’any passat a la Federación de Cines de España (FECE), oferint des de llavors totes les promocions que tenen lloc en el marc de l’anomenada Fiesta del cine, que se celebra a tots els cinemes del país veí del sud dos cops l’any, al maig i a l’octubre. Tot i això, Cinemes Illa va fer una prova pilot al 2016, quan encara no formava part de la FECE, en la qual, sota el nom de FestAndCine, va aconseguir registrar un total de 4.500 espectadors. Aquest octubre, l’objectiu és igualar o superar els participants de l’edició d’aquesta primavera.

Més cine per a tothom

Amb la Fiesta del cine, els seus organitzadors pretenen fomentar l’assistència a les sales de cinema com un hàbit social i cultural, i mostrar l’agraïment de la indústria del cinema a tots els espectadors que cada any gaudeixen de la màgia de les pel·lícules a la gran pantalla. Les entrades de les sessions es podran adquirir –ensenyant l’acreditació– a les mateixes taquilles o a cinemesilla.com. Els menors de 14 i els majors de 60 anys només hauran de mostrar el seu document d’identitat.



Durant aquests tres dies es podrà gaudir de pel·lícules d’estrena com El Reino, de Rodrigo Sorogoyen; Milla 22, amb Mark Wahlberg (també en VOSE); Johnny English, La Monja o Todos lo saben, l’última pel·lícula de Javier Bardem i Penélope Cruz.



A Espanya, durant les catorze edicions ja realitzades fins a la data de la Fiesta del cine, més de 20,7 milions d’espectadors han gaudit d’aquest esdeveniment. Dues pel·lícules espanyoles, Ocho apellidos vascos i Un monstruo viene a verme lideren el rànquing històric d’espectadors de la Fiesta del Cine en el global del territori espanyol.