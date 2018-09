La victòria es decidirà a Limone

Aquest panorama fa que l’andorrà se situï segon de la classificació general, a nou punts d’Egli, provisionalment primer a la taula. Per tant, la victòria es decidirà el pròxim 12 d’octubre a la darrera prova del circuit mundial que es disputarà a Limone.

El corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme ha entrat tercer amb un temps de 32.16. Primerha estat el francès Rémi Bonet, que ha superat el rècord de la prova aconseguit per Kilian Jornet el 2015 i ha marcatun temps de 30.13. Segon ha estat Favier Gacher amb un crono de 31.53. Així mateix, el principal rival de l’andorrà, Pascal Egli, ha entrat quart amb un temps de 32.21. Aquest resultat li ha fet sumar 60 punts, deu menys que Teixidó.

