L’Andorra cau a casa per 1 a 3 contra la Rapitenca

Amb un Andorra buscant l’empat, Aleix Alumbreros va anotar el tercer quan faltaven dos minuts per acabar el temps reglamentari i els tricolor ja no van poder fer-hi res.

L’Andorra de Richard Imbernón va caure dissabte per 1 a 3 a la Borda Mateu contra la Rapitenca, un rival que va mostrar un atac fort i intens que va acabar amb la defensa andorrana. El resultat apropa als tricolor a la zona de descens amb quatre dels 12 punts possibles sumats en les primeres quatre jornades jugades. Andorra va sortir amb actitud durant els primers minuts però al minut 15, Víctor Silverio ja va haver d’intervenir i deu minuts després va caure el primer. Ignacio Javier Nuez era l’encarregat d’anotar. Poc després, Rui Beha va cometre penal a Francisco Javier Dilla i ell mateix el va transformar.

Per El Periòdic

