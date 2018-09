A la línia fronterera

Ja era mitja tarda quan la pluja començava a caure a les parròquies centrals. El cel estava completament cobert de núvols, i de tant en tant llampegava i se sentia tronar de fons. Com que al principi només eren unes gotes, igual que qualsevol altre dissabte, la gentada que hi havia a Meritxell i Carlemany seguia transitant pel principal eix comercial del país. A mesura que la pluja guanyava en intensitat, s’obrien els paraigües, però quan va assolir la dimensió d’aiguat, tothom va córrer a buscar aixopluc a les botigues o supermercats.

Durant uns llargs minuts la pluja queia incessant i inclús va arribar a pedregar, fet que dificultava l’avanç per l’avinguda. I encara resultava més complicat quan l’aigua va començar a acumular-se a l’avinguda Meritxell, en el tram més proper al carrer de la Unió, fronterer amb Escaldes-Engordany, ja que caminar per allà era com travessar un riu sense descalçar-se.

Carlemany, la culpable

Tot i que en un primer moment es va apuntar a la possibilitat que hi hagués algun problema amb el sistema de desaiguat de l’avinguda Meritxell, el Comú d’Andorra la Vella es va apressar a publicar un comunicat el mateix dissabte al vespre per informar que «havia funcionat correctament» i que justament amb aquestes pluges intenses es va poder comprovar «l’eficiència del nou sistema d’embornals de l’avinguda». Des de la corporació, van atribuir l’acumulació d’aigua a les obres de remodelació de l’avinguda Carlemany, que van fer baixar terra, fang i pedres i van obstaculitzar la circulació de l’aigua. A més, van posar de relleu que «l’empresa constructora havia actuat ràpidament sobre el terreny amb un reforç dels efectius del comú».