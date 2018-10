Comença la setmana més dura del MoraBanc amb tres partits

El MoraBanc Andorra ja viatja cap a Turquia per disputar el primer partit de l’EuroCup contra el Galatasaray. Aquest any, l’equip participa amb la mateixa il·lusió que en la passada temporada però amb més experiència i ganes d’anar molt més lluny.

Ibon Navarro ha preparat el partit a consciència, també tenint en compte que després toquen dos partits quasi seguits, contra el Joventut, a Badalona, i contra el Barça, a Barcelona. Però primer tocar passar per la pista turca del Galatasaray, un dels favorits per guanyar la competició amb un públic molt complicat. Pel partit, el MoraBanc viatja amb 11 jugadors, amb cap del filial, després que David Walker continuï lesionat.

En aquest sentit, Navarro va explicar que ahir que no viatgen amb la premissa «de jugar perquè no tenim res a perdre», sinó que «anirem a guanyar, amb molta ambició». «No podem pensar que només traient els partits de casa passarem de ronda, perquè sabem com és de dura la competició i que a casa, qualsevol ens pot guanyar, per això necessitem competir al màxim a totes les pistes i treure totes les victòries possibles», afegia.

En aquest sentit, un cop jugat el primer partit de la Lliga Endesa, que el MoraBanc va guanyar per 78 a 76 contra l’UCAM Múrcia després d’un final d’infart, Navarro va comentar que «tenim molt marge de millora tant en atac com en defensa». L’equip se situa ara mateix vuitè a la classificació de la fase regular, gràcies a aquesta victòria. «Hem de repetir el nivell que vam mostrar en el rebot però hi va haver almenys 13 punts que són evitables, situacions de balanç defensiu que no es poden repetir», assegurava. «No podem consentir cistelles que es produeixen per no estar concentrats», lamentava.

D’aquesta manera, «la setmana es gestiona aprofitant el temps en els avions, aeroports, autobusos, hotels i en les reunions que siguin possibles». «El que no es pugui millorar a la pista, s’haurà de fer a través de les imatges», remarcava.

El Poliesportiu, inundat

Aquesta setmana es podran realitzar pocs entrenaments, només un, dilluns a Turquia, i un altre dijous al Poliesportiu, si la pista ho permet. «Al marge de l’entrenament del dilluns, no tindrem molt de temps, a més, he vist que vam tenir un problema a la graderia i que s’ha aixecat el parquet» després de les pluges de dissabte. «Espero que ho puguem arreglar perquè amb els Special

Olympics és molt complicat entrenar», remarcava.

Per altra banda, el base del MoraBanc, Rafa Luz, va assegurar que «amb tres partits en sis dies, compta molt la feina que s’ha de fer amb els vídeos». «Hem d’estar molt atents per recollir el màxim d’informació possible, però portem el treball fet de la pretemporada i arribem amb bon estat», explicava. «Hem de fer un treball mental molt important», afegia.

D’aquesta manera, creu que «sempre hi ha una motivació per jugar competició europea». A més, creu que «l’equip millorarà durant la temporada». Però per això cal millorar: «En atac hem de conèixer un poc millor, tot i que som diferent que a la pretemporada, crec que s’ha vist jugadors que fan coses diferents». «Estem veient petits detalls que de ben segur ens ajudaran al final de la temporada», remarcava.

Però primer de tot, cal vèncer al Galatasaray i donar un avís. «És el millor equip en una de les pistes més calentes, l’afició aporta molt i els turcs són més agressius, però cap aspecte extern ens ha d’importar, hem d’estar en el partit, ser durs i fer el nostre joc», concloïa