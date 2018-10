Detenen un treballador d'una joieria per robar més de 22.000 euros

La policia ha detingut a Escaldes-Engordany un home resident de 44 anys, com a presumpte autor del delicte patrimonial d'apoderament i defraudació. El director general d'una joieria d'Andorra la Vella va informar el cos d'ordre de diverses anomalies detectades en un empleat de la joiera, que s'hauria apropiat de l'import de tres transferències bancàries, efectuades per un client en concepte de paga i senyal per la compra de tres rellotges, per un import de 16.070 euros. Així mateix, després d'un inventari, es va constatar que el mateix treballador s'havia apropiat de part de l'import de la venda de dos rellotges, causant un perjudici aproximat de 6.300 euros. En total, doncs, el treballador hauria furtat 22.370 euros.



El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 14 persones durant aquesta darrera setmana (del 24 al 30 de setembre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (3).



La policia ha detingut dos homes per maltractaments en l'àmbit domèstic. El primer a Sant Julià, no resident de 23 anys, després que els agents fossin requerits en un domicili particular per maltractaments a la parella. El segon a Encamp, resident de 31 anys, també per maltractaments a la seva parella.



Per últim, la policia ha detingut a Andorra la Vella un home resident de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Els agents van ser requerits per una alteració a l’exterior d’un local d’oci nocturn.