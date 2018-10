Casa comuna de Sant Julià acollirà espectacles i mostres

El comú de Sant Julià de Lòria vol condicionar la primera i la segona planta de l’antiga casa comuna per convertir-les en un espai polivalent per a usos culturals. La idea és que el nou espai aculli espectacles de petit format i exposicions sobre arts i oficis, segons informa l’ANA.



Malgrat que encara s’està treballant en els usos que podrà tenir l’espai, el conseller de Cultura del comú, Josep Roig va apuntar propostes com sessions de contacontes, microteatre, espectacles de titelles o exhibicions d’arts i oficis. El conseller de Cultura va recordar que ja es té aprovat un crèdit extraordinari de 150.000 euros per al condicionament de l’espai, i un de 60.000 euros per equipar les plantes amb mobiliari i atrezzo. Uns crèdits que es van aprovar durant el consell de comú que va donar llum verda al crèdit de 4,7 milions que incloïa els 400.000 euros per fer l’estudi de la tirolina de Naturlandia.

Primera fase

Roig va exposar que actualment, es treballa en una primera fase de «reflexió sobre el contingut» de les dues plantes. De fet, el conseller va recordar que el consolat anterior havia pensat de fer-hi un museu d’arts i oficis, però l’actual equip comunal prefereix convertir-ho en un «espai polivalent». Roig va aclarir que tot el comú està implicat en el projecte.



Roig també va dir que abans que acabi l’any ja es vol iniciar la segona fase, que consistirà en el disseny dels espais. «Volem que funcioni a partir del setembre del 2019», va indicar.



D’altra banda, el conseller va afegir que també s’ha aprovat un crèdit extraordinari de 50.000 euros per al condicionament de Casa Bonet d’Aixirivall, la qual encara no té un ús definitiu. Una idea és convertir-la en un «niu d’artistes», un espai de creació multidisciplinar.