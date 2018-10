Quasi 2.000 persones han vist el videomapatge de Santa Coloma

Prop de 2.000 persones (1.971) han vist el videomapatge de l’església de Santa Coloma, la recreació virtual de les pintures romàniques del segle XII, durant les jornades de portes obertes celebrades del 15 al 30 de setembre. La mitjana diària d’assistència ha estat de 123 persones.



Al llarg d’aquests quinze dies, s’ha constatat gran quantitat de públic local interessat a conèixer aquest espectacle audiovisual, que reinterpreta artísticament una de les obres cabdals del patrimoni cultural andorrà, les pintures romàniques de l’església de Santa Coloma. Aquests dies també han servit per organitzar visites per a col·lectius professionals, com el personal d’Andorra Turisme, hotelers, responsables del ministeri d’Educació, Ensenyament Superior i Recerca i els representants dels diferents museus del país.



Tot i que inicialment s’havia previst que l’entrada lliure fos fins al 30 de setembre, el Govern i el comú d’Andorra la Vella van decidir, la setmana passada, allargar la gratuïtat fins a l’obertura de l’Espai Columba, el museu que acollirà en uns mesos les pintures romàniques originals. L’entrada conjunta i indivisible a l’Espai Columba i al videomapatge valdrà 8 euros i s'aplicarà la tarifa reduïda i gratuïta als mateixos col·lectius que a la resta de museus nacionals.



D’altra banda, aquest dimarts 2 d’octubre el videomapatge estarà tancat al públic per dur a terme uns ajustos tècnics del sistema audiovisual, i a partir del dimecres 3 d’octubre, els horaris de projeccions es mantenen, cada quart d'hora, de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores, i diumenge i festius, d'11 a 14 hores. L'última projecció és quinze minuts abans del tancament (13.45 i 17.45 hores). Els horaris es poden veure alterats en funció dels actes religiosos programats a l'església.