Renovació de la pintura a la façana de la Sala de Sant Domènec

L'edifici de Sant Domènec, antiga església d'estil gòtic del segle XV, és l'únic edifici del convent dels dominics que encara es conserva en el seu estat original. Amb la desamortització, el convent va entrar en decadència i l'església va passar a ser la parròquia de sant Ot fins al 1936, quan es va enderrocar el campanar. Al 1984 va ser rehabilitada per l'arquitecte Rafael Prats Gimeno tot mantenint l'arquitectura original.

L'Ajuntament de la Seu ha iniciat els treballs per renovar la pintura de la façana de la Sala de Domènec, un dels espais públics més emblemàtics de la ciutat que funcional com a sala d'exposicions, conferències, concerts i centre de congressos i reunions.

Per El Periòdic

