L'Espai Ermengol estrena el cicle de xerrades 'Parlem de Fira'

Tret de la xerrada del 10 d’octubre, per a les altres cal fer una inscripció prèvia per poder assistir-hi. Es pot fer trucant al 973 35 30 57 o bé enviant un correu electrònic a [email protected] Les places són limitades.

La darrera proposta versarà sobre els beneficis per a la salut al consumir productes ecològics que anirà a càrrec d’Ivet Ribot Domènech, dietista i nutricionista de l’Hospital de Cerdanya, i docent del Màster de Nutrició i Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El cicle s'ha inclòs al Pla de Treball de Transferència Tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

El ‘Parlem de Fira’ també inclou un parell de xerrades-tastos tant de formatges com de productes ecològics. El primer es realitzarà dissabte 13 d’octubre, a 1/4 de 9 del vespre, amb un tast de formatges guanyadors de l’edició de la Fira de Sant Ermengol 2017. L’activitat serà conduïda per Eugeni Celery.

Aquesta setmana s’inicia una nova activitat relacionada amb la Fira de Sant Ermengol: el nou cicle de xerrades i tastos ‘Parlem de Fira’ que tindrà lloc a l’Espai Ermengol. La proposta arrencarà aquest dimecres 3 d’octubre, a les vuit del vespre, amb la xerrada que porta 'Afinem els sentits. Com gaudir al màxim un tast de formatges’, a càrrec de Josep Balcells.

