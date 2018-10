Recollit l'ADN d'un 25% de mascotes de la Seu

Els tres primers mesos de la campanya municipal d’identificació genètica de gossos de la Seu d’Urgell, ja s’han realitzat més de 350 extraccions de sang, fet que representa el 25% dels gossos que hi ha censats al municipi. Aquesta extracció gratuïta de sang de les mascotes, iniciada l'1 de juliol passat, culminarà el 31 de desembre d’enguany. A partir de l’1 de gener i fins al 31 de març de 2019 es podrà seguir fent voluntàriament, però en aquell cas el cost serà a càrrec de l'amo.

El tinent d'alcalde de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Jesús Fierro, afirma que “tot i ser una bona xifra, i quedar tres mesos per poder dur a terme l’analítica de manera gratuïta, cal una crida per animar als propietaris dels animals a no deixar per al final anar al veterinari per facilitar l’ADN de les seves mascotes”.

Aquesta campanya té com a objectiu poder identificar els propietaris incívics que no recullen les defecacions de les seves mascotes a la via pública. Actualment la campanya és a la primera fase, que consisteix en l’extracció de la mostra de sang dels gossos de manera gratuïtat. Aquest sistema també serveix per poder disposar d’una base de dades actualitzada del Registre Censal d’Animals de Companyia de la Seu d’Urgell. Per exemple, ha servit per donar de baixa 135 mascotes que constaven encara a la base de dades i que actualment ja han traspassat o bé resideixen en un altre municipi. A més a més, s’han incorporat al cens una vuitantena de noves altes de gossos.

Nova ordenança municipal

Paral·lelament, la nova ordenança municipal de tinença i protecció dels animals preveu, en el seu article 39, que els propietaris de gossos tenen l’obligació de facilitar l’ADN a l’Ajuntament. El fet de no facilitar l’ADN pot comportar una infracció fins a 300 euros.

A partir del dia 1 d’abril de 2019 s’iniciarà la recollida de mostres de femtes dels gossos i es sancionarà els propietaris incívics que deixin les defecacions a la via pública, així com als parcs i jardins de la ciutat. Les sancions per no recollir les defecacions canines poden ser greus (de 500 a 1.000€ de sanció) si es troba en la via pública o als parcs i jardins, i molt greus (de 1.000 a 2.000€ de sanció), si aquesta es troba en zones de joc infantil, espais on hi està totalment prohibida la presència de gossos.