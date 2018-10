Andbank organitza un taller per recaptar fons en la investigació contra el càncer de mama

Seguint amb la voluntat de col·laborar en la lluita contra el càncer, Andbank acollirà la propera setmana un taller solidari per recaptar fons destinats a la investigació contra el càncer. El 19 d’octubre se celebra el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama i, per aquest motiu, Andbank ha organitzat el pròxim 10 d’octubre un taller per crear unes plomes solidàries.

El taller, que estarà dirigit per Estefanía Gonzalez de Santa Pazienzia, professora de ganxet i 'influencer' a les xarxes socials, és gratuït i podran assistir-hi totes les persones majors de 15 anys. L’objectiu és elaborar plomes amb fils de cotó que posteriorment es podran adquirir a les oficines d’Andbank per recaptar fons contra el càncer. Per tal que pugui participar-hi el nombre de persones més gran possible, el taller es farà en dos torns: de les 13 a les 14.30 hores i de les 18.30 a les 19.30 hores. La ubicació serà a la sala de conferències d’Andbank, al carrer Manuel Cerqueda i Escaler, 3-5, 5a planta, davant el Centre de Negoci.

Els participants, a més de col·laborar en una acció solidària, tindran l’oportunitat d’aprendre a crear les plomes, i podran adquirir-ne una en el mateix taller. Les plomes estaran a la venda a les oficines d’Andbank del 15 al 19 d’octubre a un preu de 10 euros. La recaptació total de la venda es destinarà a la Fundació FERO, una fundació privada que té com a objectiu contribuir al desenvolupament de la recerca oncològica.