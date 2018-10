Ordino-Arcalís obrirà les pistes el 17 de novembre

«Menys de 50 dies». Així anunciava ahir al matí Vallnord a través de les seves xarxes socials l’obertura de les pistes d’esquí d’Ordino-Arcalís pel 17 novembre. Si l’última temporada es va allargar fins al 30 d’abril, des del domini celebren que la nova es pugui avançar per a mitjans del pròxim mes, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Pal-Arinsal, com és habitual, haurà d’esperar a l’1 de desembre, de la mateixa manera que Grandvalira també es reservarà per a la Puríssima per fer l’estrena de la temporada 2018-2019.

Forfets a la venda

Ahir també es van posar a la venda els forfets d’ambdues marques. Vallnord ofereix el forfet de temporada per 483 euros (457 pel Client Fidel), en una oferta vàlida fins al 28 d’octubre, i que permet accés il·limitat a totes les pistes de Pal Arinsal i Ordino-Arcalís fins al 28 d’abril. Pel que fa a Grandvalira, proposa descomptes i avantatges amb compra anticipada fins al 20 de desembre per a tots els residents per 310 euros, amb accés als seus més de 200 quilòmetres esquiables. Tot i que esperen poder ampliar la temporada, ara per ara, s’ha fixat la data de tancament pel 22 d’abril de 2019.



D’altra banda, la Federació Internacional d’Esquí va anunciar el passat dissabte que el sector Grandvalira-Grau Roig acollirà la Copa del Món de Quilòmetre Llançat 2019 de l’11 al 13 d’abril.