L’app de Mobilitat estarà operativa a finals d’any

El Consell de Ministres del 22 d’agost va aprovar la convocatòria d’un concurs públic nacional per implantar una aplicació de telefonia mòbil d’informació de la mobilitat andorrana. El 26 de setembre va acabar el termini per presentar ofertes i avui es farà l’obertura pública. Segons va poder avançar el cap de Mobilitat, Jaume Bonell, s’han presentat dues empreses diferents, de manera que s’avaluarà quina compleix millor el plec de bases i les condicions fixades pel Govern. A partir d’aquí, s’engegarà el projecte perquè l’aplicació pugui ser operativa «abans de final d’any», va pronosticar Bonell.



L’objectiu principal d’aquest nou servei serà, segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca, informar de manera directa, instantània i a temps real de les incidències del trànsit, així com de possibles alternatives de mobilitat existents, proposant altres itineraris. A més es permetrà la consulta a les càmeres de trànsit, es rebran notificacions via push i es tindrà accés al mapa continu del trànsit, entre altres.