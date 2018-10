L’exposició ‘Hiperrealisme’ rep més de 6.800 visitants

El Museu del Tabac ha informat que l’exposició ‘Hiperrealisme’ que es va poder veure fins diumenge passat ha rebut un total de 6.815 visitants en tres mesos. La mostra constava de més d’una setantena de pintures i escultures de temàtica tan variada com paisatges, natures mortes i figures humanes. En aquest sentit, la responsable del Museu, Sílvia Fernàndez, ha detallat a EL PERIÒDIC que totes les peces «han agradat molt» però que sí que s’ha detectat que n’hi ha hagut «algunes d’especials» com «la monumentalitat de Looking back to Richmond House de Ben Johnson» o «la monumentalitat dels animals de Young-Sung Kim o d’Alexandra Klimas que tant han agradat als nens».



Pel que fa a la tipologia dels visitants s'ha indicat que ha tingut bona acceptació tant entre el públic del país com entre els turistes. Així un 42% de les visites han estat en català, un 31% en francès, un 17% en castellà, un 4,5% en anglès i un 4,5% en alemany i altres idiomes. Fernàndez ha explicat que «els visitants ens han donat molt bona resposta i alguna han repetit visita portant familiars i amics, cosa que fa que ens sentim orgullosos i satisfets». A més, si es té en compte que el termini per visitar-la ha estat més curt que l’anterior, «en proporció ha tingut més visitants».



Pel que fa a les noves propostes que acollirà el Museu del Tabac, la responsable de la instal·lació va indicar que en un termini de dues setmanes s’obrirà la nova mostra, però encara no es van poder donar detalls sobre la temàtica.