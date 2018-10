Martí assegura que França està «satisfeta» amb la lluita anticontraban

El cap de Govern insisteix en el «clar suport» a la negociació amb Europa expressat per Philippe

El primer ministre francès, Édouard Philippe, va transmetre ahir al cap de Govern, Toni Martí, la «satisfacció» de França per la bona marxa de la lluita anticontraban derivada de la cooperació transfronterera entre tots dos països. «És una satisfacció mútua tant del primer ministre francès com de tots els serveis de policia i duana d’ambdós països per tal de fer possible un comerç legítim i responsable al voltant del tabac», va expressar Martí després de la reunió amb Philippe, que va tenir lloc ahir al matí a París. El cap de Govern va destacar que «les paraules signades[en una carta d’intencions] amb el minsistre Darmanin el març s’estan convertint en fets», en referència als «més de 12.000 paquets de cigarrets comissats en el marc d’aquesta cooperació transfronterera durant el mes de setembre».

Acord global

Durant la trobada amb Philippe, Martí va proposar un acord global de cooperació transfronterera que hauria d’englobar les diferents cartes d’intencions que el Principat ha signat amb el país veí, a més de diferents projectes bilaterals, «en matèria d’educació, salut, energia o agricultura, entre molts d’altres», segons va explicar Martí. «Tots aquests dossiers quedarien englobats en un sol document que deixaria ben establerts els projectes actuals i els d’un futur», va aclarir el cap de Govern qui va assegurar que Philippe «va prendre nota d’aquesta predisposició» i que Andorra espera poder presentar una proposta més concreta a França «abans que acabi la legislatura».

Infraestructures

Precisament, un dels punts de vital importància en la relació bilateral amb França és el de manteniment i la millora de les infraestructures que connecten el Principat amb Europa i que va ser tractat a bastament en la reunió d’ahir a l’Hôtel Matignon. Els dos mandataris van fer un balanç de la col·laboració que es va engegar en matèria d’infraestructures amb el primer acord en què Andorra va decidir invertir a França per millorar els accessos. L’acord va preveure una inversió important per part d’Andorra de 10,5 milions d’anys en unes obres que ja estan planificades i que «començaran l’any que ve», encara que el Govern ja ha destinat «500.000 euros aquest any» a aquest projecte, segons Martí. El cap de l’Executiu espera que un cop finalitzades les obres, passi a la història la possibilitat que el Principat quedi incomunicat «pels corredors d’allaus H2 i H4 a l’alçada del túnel de Puymorens».



A més, el cap de Govern, també va tractar amb Philippe una altra infraestructura «lligada amb aquest compromís, els 140 milions [finançats entre Andorra i França] per al desviament de Tarascon», que reduirà el temps de viatge fins a Tolosa. Martí també es va mostrar confiat que el desdoblament millorarà la seguretat del trajecte i que tot plegat servirà per facilitar els intercanvis comercials entre ambdós països, així com el desenvolupament econòmic i social dels dos territoris veïns.



Un dels altres punts forts de la reunió va ser el seguiment al compromís de col·laboració en matèria d’energia entre França i Andorra i pel qual s’ha constituït un grup de treball amb representants dels sectors públics i privats dels dos països.

Acord d’associació

D’altra banda, els dos mandataris van conversar sobre l’evolució de les negociacions per a l’acord d’associació amb la Unió Europea. Martí es va mostrar convençut davant Philippe que «aconseguirem tenir un bon acord, amb una gran complicitat tant d’Espanya com de França». I va assegurar: «El primer ministre ha dit d’una forma molt clara que tindrem el suport de França al llarg de la negociació i, a partir d’aquí, hem parlat en línies generals dels calendaris de les eleccions i també de les diferents reunions tècniques que hi ha previstes amb la Unió Europea».

Parada a l’elisi

Després de la trobada amb Philippe, Martí es va dirigir al Palau de l’Elisi per reunir-se amb el representant personal del copríncep francès, Patrick Strozda, amb qui va tractar «temes d’actualitat política andorrana».

«L’acord d’associació no és per finançar obres», recorda Martí

«L’acord d’associació no és un acord de finançament d’obres», va recordar ahir Martí després que la CEA hagi reclamat que l’acord d’associació amb la UE inclogui el finançament d’infraestructures per millorar les vies de comunicació amb entre la UE i Andorra. El cap de Govern va recordar que aquestes millores s’aconsegueixen amb bones relacions bilaterals amb els estats europeus involucrats en les infraestructures, és a dir, amb França i Espanya i va recordar que Andorra ja gaudeix d’ajudes europees a través dels programes europeus Poctefa i gràcies al bon veïnatge amb aquests països.

«O formes part de la UE i tens fons europeus per a alguns projectes europeus que siguin transversals, o no. El que no es pot pretendre que la UE financi un heliport o aeroport nacional, una altra cosa és que amb fons comunitaris es financi parcialment l’aeroport de La Seu i que Andorra se’n beneficiï», va deixar ben clar el cap de Govern. «Una altra cosa és que dins de les converses de l’acord d’associació es parli d’inversions en territori europeu que considerem primordials», va matisar.