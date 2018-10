L’Andorra empata contra el filial de l’Igualada (3-3)

L’Andorra HC va aconseguir aquest passat dissabte empatar a tres a casa contra l’equip filial de l’Igualada, un dels equips més potents de la categoria. No obstant això, l’equip tricolor se situa a la zona de descens a l’espera d’aconseguir els resultats de la feina ben feta i després d’haver hagut de competir contra els rivals més durs de la categoria en les primeres jornades.

«Estem contents del resultat perquè el rival es presentava com a líder del grup», assegurava el tècnic tricolor Roger Corral. «Va ser el favorit des de l’inici, però hauríem pogut aprofitar alguna ocasió per matar el partit», afegia. «Va ser molt igualat», puntualitzava.

Pel que fa a la situació a la lliga, va considerar que és «anecdòtic». «Portem dos partits que no hem perdut, són dos punts i tot just acabem de començar», remarcava. «Les sensacions són bones i s’està entrenant bé», reiterava. D’aquesta manera, diumenge juguen a Reus contra el seu filial amb l’objectiu de seguir sumant. «Serà una altra prova de foc per sumar punts, hem de seguir en aquesta bona dinàmica», concloïa. H