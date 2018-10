El Joan Alay és dubte de cara a aquesta setmana

El pavelló Joan Alay és dubte de cara als Special Olympic. Aquest havia de ser l’escenari de la competició d’handbol però l’aigua va malmetre el parquet del pavelló dissabte passat. «Aquest matí hi ha hagut una reunió per mirar si es pot solucionar de cara divendres, hi va haver una pujada del riu i, en un rebuf, es va inundar, ara s’està treballant en un pla B», comentava la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert. A més, també s’hi havia de celebrar dijous l’entrenament del primer equip del MoraBanc abans de disputar els dos partits de la Lliga Endesa d’aquesta setmana.

Aquesta notícia es va donar en el marc de la roda de premsa de presentació dels Special Olympics, on es va explicar també que la torxa dels Special Olympics recorrerà Andorra la Vella al matí de dijous 4 d’octubre i que el mateix dia se celebrarà al Poliesportiu d’Andorra la cerimònia d’inauguració dels Jocs Special Olympics, que comptarà amb molta música i animació, amb actuacions, entre d’altres, de Beth, Gisela, el cor Rock d’Encamp o el Cor dels Petits Cantors d’Andorra, la presència de les mascotes Nuc i Bruna, i la desfilada dels 1.500 esportistes que participen en els Jocs.

L’acte comptarà amb la presència de nombroses autoritats com el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra i el Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, que serà l’encarregat d’inaugurar oficialment els Jocs. L’esdeveniment, presentat per l’andorrà Marc de las Heras i per la catalana Marta Bayarri.

Per altra banda, la majoria dels 1.500 esportistes provenen de Catalunya, inclosa la cinquantena de participants d’Andorra. Però cal destacar que un centenar vindran d’altres punts d’Espanya, i n’hi haurà més de 120 procedents de delegacions internacionals com Bèlgica, Mònaco, Dinamarca, Alemanya, San Marino, Itàlia, Suïssa, Finlàndia, Austràlia, l’Índia i el Marroc.