La 10K Valls d’Andorra desapareix per problemes amb el trànsit

Andorra s’ha quedat sense una cursa emblemàtica, la 10K Valls d’Andorra, una prova que aquest octubre hauria arribat a la seva 13a edició i que comptava amb centenars d’atletes participants. Després de la poca satisfacció obtinguda pel seu organitzador en la passada edició, el Club d’Atletisme Valls d’Andorra, ha decidit posar-li punt final. En la passada edició, la cursa va transcórrer per un circuit de cinc quilòmetres en el qual s’hi feia una o dues voltes i que partia de l’Estadi Comunal, pujava per la Baixada del Molí, prosseguia pel carrer Prada Motxilla i baixava per l’Avinguda Santa Coloma fins a la Caserna de Bombers on es tornava a enfilar fins a l’Estadi Comunal per l’Avinguda de Salou.

Segons explica el club, «prefereixen no fer-la» perquè no es pot garantir la seguretat dels participants, ja que no els deixen tallar la carretera. «La cursa havia de passar pel centre d’Andorra i per la carretera nacional i ocasionàvem molts problemes», va explicar la presidenta del CAVA, Anna Parramon a EL PERIÒDIC. «Des del comú ens han dit que tenen queixes dels veïns», assegurava. «I nosaltres volem fer una carrera àgil i segura, i no donar voltes pel mateix circuit», remarcava. «El servei de circulació ens va tractar molt bé en la passada edició però els vehicles no s’han d’aturar, s’han de desviar», afirmava. Així mateix, va denunciar que el Comú d’Andorra la Vella «no està disposat a tallar carreteres» i va explicar que vista la situació, el Miting Internacional Principat d’Andorra es realitzarà aquest any a l’Estadi Comunal i el Cros Internacional de les Valls a la Borda Mateu.

Segons Parramon, «ens van dir que podíem córrer per la part lateral del riu, però quan portes molts atletes, és molt incòmode». En aquest sentit, creu que és una pena «perdre una carrera de tants anys», «però no ens han donat facilitats», assegurava. «No ens ha convençut, no agrada als atletes i a part, no era segura, i per tant, no ens podem arriscar», reiterava. En aquesta línia, segons comenta, «l’única alternativa que ens donaven era passar per la paral·lela del riu».

Per altra banda, Parramon va explicar que la passada edició «ja ens la volien cancel·lar perquè coincidia amb el pont», però «amb diàleg, vam aconseguir que no la tanquessin i celebrar-la».

La Nocturna, cancel·lada

Així mateix, la Cursa Nocturna també va ser cancel·lada per les obres que s’estaven realitzant. «Per Prat de la Creu o per la vorera del riu no hi poden passar 800 corredors, no és segur», creu Parramon. En aquest sentit, va remarcar que «la Nocturna era l’única del país, una cursa de 10 quilòmetres molt atractiva que no es pot fer per les escales ni donant voltes per un mateix circuit». «És inviable», subratllava.

No homologable

«Els carrers no es poden tancar i la Federació Catalana no ens homologaria una cursa que passa per la vorera del riu», recordava. «Estaríem contents de fer-la com abans però si la celebrem per uns llocs estrets, no comptarem amb els suport de la Federació», afegia Parramon.

Cursa menor

Segons van explicar fonts comunals a aquest mitjà, el CAVA no va realitzar aquest any una demanda per celebrar la cursa. Així mateix, com a solució a aquest problema expliquen que ofereixen «un circuit que impliqui no haver de tallar el trànsit». En aquest sentit, una mesura d’aquesta mena només es pot prendre si es tracta d’una cursa de caràcter internacional o de grans dimensions, «com per exemple La Vuelta».