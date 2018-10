Les inundacions de Meritxell queden òrfenes de responsabilitats

Després de la intensa tempesta de dissabte a la tarda, que va provocar que el tram de l’avinguda Meritxell a l’altura del carrer Unió patís una riuada en l’hora punta de pas de transeünts i de compres, va tornar a sortir el sol. Però a l’hora de buscar responsabilitats, el cel es va tornar a encapotar: el Comú d’Andorra la Vella va responsabilitzar al d’Escaldes-Engordany, que ahir va negar que tingués la culpa. Un i un altre també es posen medalles per les obres realitzades o en curs a la zona i critiquen els que ha fet a la corporació confrontant. Mentrestant, les xarxes socials feien broma sobre la riuada i els memes corrien més que l’aigua per la mateixa avinguda.

Andorra la Vella no va tardar a afirmar el mateix dissabte que el sistema de desaiguat havia funcionat «correctament» i va tirar la pilota a la teulada d’Escaldes: «L’acumulació d’aigua ha estat provocada per les obres de remodelació de l’avinguda Carlemany, que ha fet baixar terra, fang i pedres», deia el comunicat emès. Ahir va ser el torn d’Escaldes. «No és culpa nostra», van assegurar fonts del comú, que tampoc van responsabilitzar l’empresa adjudicatària de les obres de Carlemany. Asseguren que va actuar amb rapidesa per resoldre el problema, que rau en el fet que la calçada central està aixecada. Andorra la Vella, però, es va fer forta i va assegurar que justament amb les pluges de dissabte va poder comprovar «l’eficiència del nou sistema d’embornals de l’avinguda». Escaldes, en canvi, ho posa en dubte i es remet a les imatges que van aparèixer a les xarxes socials.

‘Memes’ a les xarxes socials

Els principals afectats per l’aiguat van ser els turistes i els comerciants, ja que en un moment de la tarda va ser difícil transitar per l’eix comercial. Els vídeos de la riuada no es van fer esperar a les xarxes socials, que també van sumar memes sobre els fets. «Waterworld» o «La Venècia andorrana», van ser algunes de les bromes més recurrents, que inclús es van il·lustrar amb les cares de les autoritats. Els ciutadans també van qüestionar la inversió de les obres de Meritxell (11 milions d’euros) i les de Carlemany (3,2 milions) tenint en compte els problemes que pateix la zona quan hi ha pluges intenses.