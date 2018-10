Una ‘app’ per agilitzar els tràmits comunals

El futur de l’Administració implica introduir el certificat i els tràmits digitals i per reduir les gestions presencials i la paperassa. Si bé el Govern ja treballa per implementar-ho, el Comú d’Escaldes-Engordany va presentar ahir la nova aplicació per a dispositius mòbils, que passa d’oferir un servei, com era l’E-E Respon per a incidències de la parròquia, a tenir-ne 12. A més, la nova eina comptarà pròximament amb la tecnologia blockchain, que permet la transferència de dades de manera segura.

«Volem que els tràmits siguin més àgils i ràpids, i que els ciutadans evitin desplaçaments a la casa comuna», va anunciar ahir el conseller d’Esports i Informàtica de la parròquia, Jordi Vilanova, que va ensenyar l’aplicació conjuntament amb el director d’informàtica del comú, Eloi Torres. La principal novetat de l’app és que els usuaris poden comunicar-se amb tots els membres del comú, no només amb la cònsol major, per transmetre’ls els seus suggeriments i dubtes. Ara també poden reservar els espais comunals sense haver d’enviar un correu electrònic i esperar una resposta: poden veure la disponibilitat, i fer la reserva i el pagament a l’instant. El servei de comunicació d’incidències a la via pública es manté, però és més senzill d’utilitzar: els usuaris només han de pujar una fotografia geolocalitzada i el comú farà la resta. Com ja es pot fer a la web, a través de l’app també poden es sol·licitar certificats, consultar l’agenda del comú i els edictes emesos, inscriure’s a les activitats comunals i demanar la recollida d’estris.

Les dades, al núvol

Vilanova va desvelar que s’està negociant amb Andorra Telecom la utilització del seu núvol per emmagatzemar la informació i la documentació, tant dels ciutadans com del comú. Per a garantir la seguretat de les dades, el comú contractarà una assegurança cibernètica. El desenvolupament de l’aplicació, el contracte amb Andorra Telecom i l’assegurança cibernètica suposarà una inversió de 60.000 euros el 2019, va aclarir Vilanova.