Espot indica que un metge pot derivar una pacient als països veïns per avortar

La prohibició de l'avortament a Andorra deixa els metges en una inseguretat jurídica alhora d'informar sobre la interrupció de l'embaràs. O així ho creu i ho manifesta la consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, que ha qüestionat aquesta situació al Govern. A més, la consellera ha criticat l'executiu perquè el país encara no tingui un servei de planificació familiar i ha manifestat que calen millorar de manera substancial els protocols explicatius per a les dones que es troben en aquesta situació.



Però el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, no comparteix aquesta visió "caricaturitzada en què el país és arcaic i els del nostre voltant són fabulosos". El titular d'Afers Social ha apuntat que, a parer seu, també com a batlle, qualsevol metge que expliqui i informi de la situació a Andorra sobre l'avortament i derivi una pacient als països veïns perquè pugui avortar, ja que al Principat està penat, no incorreria en cap delicte, sempre que la pacient ja estigui predeterminada a interrompre l'embaràs. Aquesta possibilitat ha fet dir a Espot que "a Andorra l'avortament no és qüestió tabú, no és un país bàrbar, ni masclista, ni de torturadors" i ha insistit que qualsevol canvi al tomb d'aquesta situació provocaria una modificació del model d'estat. Tot i això, el mateix Espot ha posat la situació hipotètica d'una menor que anés a l'especialista i aquest li induís a un avortament sense la seva petició explicita, sí que estaria comenten un delicte del codi penal. "El dret no és una ciència exacte", ha deixat anar el ministre i ha sentenciat finalment que "ningú impedeix als nostres metges a informar, però mai a induir, són coses diferents".



Davant d'aquesta resposta, Gili ha tirat en cara de l'executiu aquesta falta de concreció: "És inacceptable, no podem deixar les dones desemparades ni tampoc els professionals mèdics, obrin els ulls", ha etzibat i ha criticat que es deixi en la "bona voluntat del batlle o que no es denunciï" la possibilitat de no obrir un procés penal per un avortament fora del país. La consellera del PS ha demanat a l'executiu que enviï una carta explicativa als metges, però tant el ministre Espot com el titular de Salut, Carles Álvarez, han negat que hi hagi neguit i desconeixement del què poden o no poden fer els professionals i han declinat aquesta petició.



Pel que fa al reemborsament de la CASS per un possible avortament voluntari, Espot ha reiterat que no està contemplat i que només es paga aquella interrupció no consentida. Una situació que per Gili també genera confusió, ja que la negligència mèdica que provoqui la pèrdua del fetus també està perseguida pel codi penal. Finalment, Espot també ha volgut reiterar les ajudes a les dones sobre salut sexual i reproductiva, el servei de consulta jove, l'assesorament als centres d'atenció primària, tallers de salut sexual o la formació del personal sanitari en aquest àmbit específic.