Pugen els preus per veure el futbol

El fet que els drets televisius del futbol s’hagin incrementat ha obligat Andorra Telecom a prendre la decisió d’aplicar també un augment en el preu que paguen els clients per veure aquest esport per televisió. De manera paral·lela, ha creat nous paquets que es podran escollir a partir d’ara. D’aquesta manera, es podrà triar veure només el canal beIN sports La Liga, el Movistar Liga de Campeones o el Movistar Partidazo, a un preu de 15 euros al mes els dos primers i a 11 el tercer. Si s'escullen tots tres el preu serà de 35 euros, la qual cosa suposa un increment respecte del cost actual d’uns vuit euros, ja que fins ara es podia veure tot el futbol per 26 euros.



Les noves tarifes es començaran a aplicar a partir de l’1 de novembre però al llarg d’aquest mes d'octubre es podrà comunicar a la companyia quin és el paquet que es vol. Així, es podrà veure el beIn sports que inclou vuit partits de cada jornada de la primera divisió espanyola i tots els de segona, a més d’un partit del Barça o del Madrid cada setmana; el Partidazo inclou el millor partir de la primera divisió espanyola i també de la segona. A l’últim, el paquet Liga de Campeones inclou els partits de la Champions League i l’Europa League i els millors de la Premier i la Bundesliga. També es faran canvis en el paquet Premium, que a banda dels esports inclou cinema i sèries. En aquest cas, passarà de valdre 41,80 euros a 47.



El portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, ha posat en relleu que, tot i la pujada de preu, ara els clients també tindran l’opció de “pagar pel que volen veure” amb aquesta opció d’escollir paquets. Ha recordat que el paquet Premium compta amb uns 900 clients i el de futbol actual entre 1.400 i 1.900. El que no s’ha atrevit a avançar és com poden afectar aquests canvis en aquestes xifres, és a dir, si es poden incrementar o minvar. De totes maneres, ha assenyalat que els clients poden estar satisfets ja que podran continuar gaudint de tot el futbol.



Casadevall ha avançat que aquesta modularitat que ara s’aplica al futbol s’està estudiant per a la resta de serveis que dona Andorra Telecom i ha destacat que al mes de desembre poden haver-hi novetats. Un altre anunci que ha fet és que a partir del primer trimestre de l’any que ve el futbol es podrà veure en 4K.