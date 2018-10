Concurs d'il·lustració amb motiu de la 25a edició d'‘Els Pastorets’

A causa de la 25a edició consecutiva d''Els Pastorets' de Sant Julià de Lòria, l'àrea de Cultura del comú i l'Espai Sergi Mas han posat en marxa un concurs d'il·lustració per trobar la imatge promocional d'aquest esdeveniment tan important per a la parròquia. L'acte s'ha celebrat aquest dimarts al Centre de congressos lauredià de la mà del conseller de Cultura, Josep Roig, que ha destacat la voluntat que el concurs es nodreixi de "l'esperit popular que caracteritza l'obra". En la presentació l'ha acompanyat l'artista Sergi Mas.

Les inscripcions estan obertes per a tothom ja que no hi ha límit d'edat. Les obres han de tenir una temàtica relacionada amb la 25a edició d''Els Pastorets' i han de reflectir d'alguna manera l'espectacle. A més, Roig ha afirmat que "totes les persones que vulguin realitzar un treball de recerca per a la seva obra poden consultar el fons d'imatges del comú, que queda obert gràcies a aquest esdeveniment". El termini de presentació de les obres serà fins el proper 5 de novembre a les 12 hores i la il·lustració guanyadora es publicarà el dia 7 de novembre.

L'artista Sergi Mas encapçalarà el jurat que realitzarà una tria d'un màxim de dotze propostes finalistes, que es publicaran a partir del proper 6 de novembre a través de les xarxes socials de la conselleria de Cultura del comú i, pel que fa als premis, la il·lustració seleccionada s'utilitzarà com a material de promoció de l'edició 2018-2019. A més, el guanyador gaudirà de quatre entrades per a una de les funcions d''Els Pastorets' i dos abonaments per a la 54a Temporada de teatre de Sant Julià. Les il·lustracions finalistes s'exposaran entre el proper 3 i 6 de gener del 2019 al vestíbul del Centre de congressos lauredià.

A Mas l'acompanyaran diferents persones immerses en el món de l'art com l'actual director artístic de l'espectacle, Juanma Casero; el professor de l'Escola d'Art de Sant Julià, Martin Blanco, i dues persones que han estat impulsores de l'obra, Teresa Areny i Pepita Lucas. L'artista ha declarat que "aquests esdeveniments són una manera de mantenir viu l'esperit de l'obra".

Per finalitzar, Mas ha estat l'encarregat d'exercir de mà innocent per escollir la butlleta del guanyador dels tallers d'arts i oficis de la Vila medieval del cap de setmana passat. El premi ha estat per l'Ares Farràs, de 10 anys, guanyadora d'una espasa forjada artesanalment.