El Freeride World Tour, del 2 al 8 de març a Vallnord

A més, l’organització de l’FWT guarda una important sorpresa per a la parada andorrana. L’organització afegirà a la llista dels millors riders internacionals, una wild card molt destacada que, de ben segur, tindrà una gran acollida entre els seguidors i que es donarà a conèixer en les pròximes setmanes.

Serà la cinquena edició en què Vallnord-Ordino Arcalís que rebrà el campionat, sota el nom Crunch Time. Així mateix, la cursa comptarà amb la participació d’Aymar Nacarro, rider freqüent de les canals d’Arcalís, i serà un dels cinquanta corredors que s’enfrontaran al Baser Negre per cercar el seu bitllet cap a Suïssa. Només la meitat dels participants aconseguiran el seu passi per a la cerimònia final.

El Freeride World Tour visitarà Andorra del 2 al 8 del març. Vallnord serà la darrera ocasió per a l’elit mundial del fora pista de situar-se entre les primeres places de la lliga. En aquest sentit, l’organització dona una setmana de marge perquè la competició es pugui celebrar, ja que es preveuen inclemències del temps. La prova arribarà després de passar per Hakuba (Japó), Kicking Horse Golden Bc (Canadà) i Fieberbrunn (Àustria) i abans de l’Xtreme Verbier, la final de la competició que es disputa tradicionalment a Suïssa.

Per El Periòdic

