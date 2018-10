Bartumeu acusa el Govern de «mentir» sobre el subsidi d’atur

El president d’SDP, Jaume Bartumeu, va refermar-se ahir en la versió que va donar la setmana passada sobre la qüestió del subsidi d’atur en el marc de l’acord d’associació amb la UE. «El Govern no pot continuar amagant la veritat», ja que «el Govern ho sap i ho sap, també, la CASS».

«Confirmo i mantinc totes i cadascuna de les consideracions que vaig expressar dimarts passat», va començar, per continuar exposant el context que envolta l’acord d’associació. Va detallar que l’acord marc va acompanyat d’un conjunt d’annexos, entre els quals, el VI. Aquest annex fa una llista del cabal comunitari que Andorra haurà d’assumir en l’àmbit de la coordinació dels sistemes de seguretat social. El nucli dur d’aquest text es basa en dos reglaments (el 883/2004 i el 987/2009) que «fan referència explícita a les prestacions de desocupació» que no afecten només els països membres, sinó també els de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. «La UE vol que en un futur gens allunyat les prestacions per desocupació siguin abonades pel país on s’ha dut a terme el treball», va dir. De moment s’ha previst un canvi en la regulació de les indemnitzacions dels treballadors fronterers perquè vagin a càrrec del país on treballen.

Govern

Bartumeu va estar acompanyat del conseller general, Víctor Naudi, que va desvelar que ahir a la tarda la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, els va admetre l’existència de l’annex tot i que va negar que per ara s’hagin posat exigències. Naudi creu, però, que si en les darreres reunions amb la UE «es va exposar la situació andorrana [en l’àmbit de la seguretat social], vol dir que ja hi ha un problema sobre la taula» i que «el Govern de DA no vol afrontar la realitat».



La prova més evident, segons el líder progressista, que en el fons de la qüestió hi ha la instauració d’una prestació contributiva d’atur és que la mateixa CASS ja ha analitzat un informe sobre la incidència directa que tindria l’aplicació de l’annex 6. I ho va corroborar fent públic part de l’informe.



Preguntat pel fet que el ministre Gilbert Saboya va negar que la qüestió estigués sobre la taula va etzibar: «Si va dir això, va mentir. Això està sobre la taula i hi era al mes de juliol». A més, va insistir que Espanya ha demanat a Brussel·les que el conveni bilateral de seguretat social s’ha de substituir per un règim europeu.



Quant a les possibilitats que té Andorra de poder defensar la situació actual, el president d’SDP es va mostrar pessimista. «Ho tenim negre perquè l’evolució europea va cap aquí», va admetre, tot remarcant que «la qüestió és difícil però potser es converteix en missió impossible si es nega l’evidència i es falseja la realitat».

Falta de responsabilitat

Sobre els motius per amagar aquesta qüestió va apuntar a la influència del calendari electoral, malgrat que ho va qualificar de «terrible irresponsabilitat». Igualment, va retreure que «només s’han volgut preocupar de la qüestió del tabac perquè els donava rèdit electoral» i no han tingut en compte «un tema d’enorme transcendència per a les futures generacions». Amb tot, va mostrar-se content que la CASS sí que hi hagi posat atenció.

Crítica a les «maneres de polític» en missió diplomàtica del nou ambaixador espanyol

Després que el nou ambaixador espanyol, Àngel Ros, sortís a matisar les declaracions de Jaume Bartumeu la setmana passada, l’excap de Govern es va mostrar «perplex» i crític amb com es va desenvolupar la situació. «No estem acostumats que un ambaixador mantingui maneres de polític en la seva missió diplomàtica», va declarar, tot insistint que en la trobada que van mantenir el dia 18 a la tarda van tractar la qüestió del subsidi d’atur i «no m’ho va desmentir». De la mateixa manera va recordar que Naudi ja havia exposat el tema en el debat d’orientació política, d’aquell mateix dia al matí i per tant «em sembla una evidència que no necessitava que l’ambaixador de cap país membre em vingui a explicar coses que ja sé». Bartumeu va atribuir «el malentès» al fet que la formació progressista «té un coneixement i un històric del dossier» de la negociació amb la UE que potser la resta de formacions o altres institucions no tenen. D’altra banda va recordar que ja va explicar la setmana passada que dies abans de trobar-se amb Ros va mantenir una reunió amb un parlamentari europeu francès amb qui justament va tractar aquesta qüestió.