La Federació comptarà amb dos nous docents

«Hem d’anar tots junts i empènyer», explicava el president de la FAK, Xavier Herver. «Estem a tocar de les 300 llicència i tot i que som un esport olímpic, som minoritaris, treballem per consolidar aquest esport i equip», assegurava. «La Federació ha de tenir tots els estils de karate possibles», concloïa.

Aquest anunci es va fer després que els dos nous docents passessin les convalidacions pertinents. A més, aquest fet implica poder-se adaptar als nous requisits de la Llei de l’esport. El procés, per tant, va durar un any.

La Federació Andorrana de Karate va donar a conèixer ahir que Sergi Hernández s’ha convertit en el tercer mestre nacional de karate del Principat amb un setè dan, la màxima categoria amb la qual compta el país. Per altra banda, Àngel Martínez també ha obtingut la titulació amb un tercer dan.

